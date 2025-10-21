Dnevni horoskop za utorak, 21. oktobar

Ti na sceni: osećaš podstrek da nešto pokreneš, ali pravi pomak dolazi kada uvažih i ono što drugi imaju da kažu.

Bik

Fokus na povezanost: slušaš više nego što pričaš i upravo tako možeš primetiti ono što je do sada izmaklo tvojoj pažnji.

Blizanci

Reč te nosi: prilika je da razjasniš ono što je nejasno i da započneš razgovor koji je do sada odlagan — koristi komunikativnu notu.

Rak

Sigurnost i bliskost: imaš potrebu za potvrdom i emotivnim uzemljenjem — ne zanemari signale koje ti telo i osećanja šalju.

Lav

Tvoj sjaj dolazi do punog izražaja: koristi ga u stvarima koje ti daju energiju — ali pazi da ne preuzmeš sve konce u ruke bez saglasnosti drugih.

Devica

Detalji rade za tebe: u poslu ili privatno, sitnice imaju značaj. Primetivši ih, možeš dovesti stvar u bolji red.

Vaga

Ravnoteža kao zadatak: može se pojaviti situacija koja traži da postaviš granicu ili da reaguješ na neravnotežu — budi nežan, ali čvrst.

Škorpija

Dubina je tvoja scena: možda se javljaju snažniji emotivni tonovi — ne štedi se, ali biraj način da izraziš šta osećaš, tako da budeš graditelj, a ne rušitelj.

Strelac

Otvorenost donosi uvide: imaj na umu da promena može biti korisna — ne zaključuj unapred, već gledaj širu sliku.

Jarac

Praktičnost ti ide od ruke: period je dobar da uvedeš jasnoću i strukturu tamo gde je situacija bila raspršena ili nejasna.

Vodolija

Intuicija je pojačana: veruj unutrašnjem glasu i dozvoli sebi da budeš inovativan u načinu na koji reaguješ ili pristupaš nečemu.

Ribe

Sanjivost dobija formu: emotivni talasi su tu — ali ih možeš pretvoriti u konkretne korake koji vode dalje.

