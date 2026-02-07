DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 7. FEBRUAR: Lavovi, ne upuštajte se u svađe, Bikovi, čuvajte se lažnih ljubavi

Ovan

Do kraja dana povoljne vesti od osobe u znaku Vodolije koja vam je velika poslovna podrška za naredni period. Voljena osoba po pitanju posla ima velike promene za koje vas ne želi opteretiti. Zdravlje je odlično.

Bik

Čuvajte se duplih standarda kada je reč o partneru i njegovom mišljenju. Nemojte se iznenaditi ako vas drugi koriste za svoje potrebe posebno kada su u pitanju odnosi na poslu. Sve je korist u vezi posla kojim se bavite.

Blizanci

Danas je dan kada se radi o tome da ćete imati osećaj da je sve krenulo nizbrdo i da određene stvari nisu vam poznate. Čuvajte sve svoje planove za budućnost i sada napravite poslovnu pauzu.

Rak

Do vas je kako će drugi da vas shvate i prihvate a sve se može rešiti na odredjen način koji vama može odgovarati. Zdravstveno stanje je stabilno ali kritično može biti ako ne povedete računa o spavanju.

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 7. FEBRUAR

Lav

Do kraja dana povedite računa o mogućim emotivnim svađama sa partnerom ali to se sve odnosi na prošlost. Ne možete da se okrenete sebi i svojim planovima dok sa partnerom nemate dovoljno energije da se dogovorite.

Devica

Previše ste okupirani stvarima koje su veoma nestabilne u emotivnom smislu. Nemojte se iznenaditi svojom reakcijom kada je reč o partneru i njegovom mišljenju u vezi njegove porodice. Niko nije savršen.

Vaga

Tvrdoglavo se ponašate što nije svojstveno vama ali partner je mnogo toga izazvao kod vas i to vas čini veoma nestabilnim i razocaranim. Ljubav nekada nije dovoljna da bi se odredjene stvari sredile.

Škorpija

Ljubomorno se ponašate kada su u pitanju odnosi sa partnerom i sa njegovim prijateljima. Važno je da naučite da držite do sebe i do svog mišljenja. Problemi sa zdravljem posebno sa kičmom.

Strelac

U narednom periodu od vas se očekuje mnogo više posebno po pitanju posla i zarade. To najviše očekuju vaši članovi porodice posebno osoba u znaku Vage. Vodite računa kakav utisak ostavljate na druge.

Jarac

U narednih nekoliko dana bićete veoma ponosni na sebe i na svoje poslovne rezultate jeste da li previše za sve to. Osoba u znaku lava vam je velika poslovna podrška i biće i ona ponosna na vaš zajednički trud i rad. Glavobolja.

Vodolija

Do kraja ove radne nedelje pokušajte da stvari nazovete pravim imenom i da se mnogo ne okrećete za onim što drugi pričaju. Čuvajte se prehlade i mogućih problema sa zdravljem jer već neko vreme ne vodite dovoljno računa o sebi.

Ribe

Vaša poslovna situacija je stabilnija od ranije ali mnogo toga još niste doveli do prave pozicije. Porodični skupovi vas izuzetno nerviraju ali ćete biti mnogo više okrenuti svemu tome u narednih tri dana.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!