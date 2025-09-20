Energija dana usmerava Vas na porodicu i osećaj sigurnosti. Bićete posebno osetljivi na potrebe drugih, ali važno je da ne zaboravite i sebe. Mogući su razgovori u okviru porodice koji Vas emotivno pomeraju, ali na kraju donose olakšanje. Ako se posvetite kući i malim ritualima, osetićete smirenje.

Lav

Subota je za Vas dan u kome sijate i primećeni ste gde god da se pojavite. Osećaj samopouzdanja i unutrašnje snage može Vas podstaći da započnete nešto novo ili da završite nešto odloženo. Ljudi danas traže Vašu energiju i inspiraciju, ali birajte kome ćete je dati. Ljubav nosi strast i radost, ali i potrebu da pokažete nežniju stranu.

Dnevni horoskop za subotu, 20. septembar

Devica

Za Vas današnji dan nosi malo povučeniju energiju – kao da Vam treba predah od svega. Moguća je potreba da sredite svoj prostor ili da unesete red u misli i emocije. Ako obratite pažnju na sitnice, pronaći ćete zadovoljstvo i mir. Subota je idealna za introspektivni rad, ali i za razgovor sa osobom kojoj verujete.

Vaga

Subota za Vas donosi osećaj da želite lepotu, balans i harmoniju u svemu. Bićete posebno skloni umetničkom izrazu ili poseti nekom lepom mestu. Potrudite se da budete bolje posebno kada je reč o poslovnim potezima koje treba da preduzmete narednih dana.