Dnevni horoskop za subotu, 20. septembar
Ovan
Za Vas je ova subota prilika da se probudite s osećajem snage i potrebe za akcijom. Mogući su razgovori koji donose preokret, pa je važno da budete iskreni i da izbegavate brzoplete reakcije.
Bik
Subota Vas vodi ka introspekciji i potrebna Vam je stabilnost. Možete želeti da se povučete i provedete više vremena kod kuće, u miru i tišini. Posvetite pažnju svom telu i svom unutrašnjem miru – to Vam može doneti novu jasnoću. Ako budete u društvu, tražićete one ljude s kojima osećate sigurnost i povezanost.
Blizanci
Za Vas subota donosi pokret i društvenu dinamiku. Bićete skloni komunikaciji, razmeni misli i ideja, a moguće su i nove informacije koje menjaju Vaš pogled na situaciju. Ljudi koje sretnete danas mogu Vam otvoriti vrata ka nečemu novom. Obratite pažnju na inspiraciju kroz razgovor.
Rak
Energija dana usmerava Vas na porodicu i osećaj sigurnosti. Bićete posebno osetljivi na potrebe drugih, ali važno je da ne zaboravite i sebe. Mogući su razgovori u okviru porodice koji Vas emotivno pomeraju, ali na kraju donose olakšanje. Ako se posvetite kući i malim ritualima, osetićete smirenje.
Lav
Subota je za Vas dan u kome sijate i primećeni ste gde god da se pojavite. Osećaj samopouzdanja i unutrašnje snage može Vas podstaći da započnete nešto novo ili da završite nešto odloženo. Ljudi danas traže Vašu energiju i inspiraciju, ali birajte kome ćete je dati. Ljubav nosi strast i radost, ali i potrebu da pokažete nežniju stranu.
Devica
Za Vas današnji dan nosi malo povučeniju energiju – kao da Vam treba predah od svega. Moguća je potreba da sredite svoj prostor ili da unesete red u misli i emocije. Ako obratite pažnju na sitnice, pronaći ćete zadovoljstvo i mir. Subota je idealna za introspektivni rad, ali i za razgovor sa osobom kojoj verujete.
Vaga
Subota za Vas donosi osećaj da želite lepotu, balans i harmoniju u svemu. Bićete posebno skloni umetničkom izrazu ili poseti nekom lepom mestu. Potrudite se da budete bolje posebno kada je reč o poslovnim potezima koje treba da preduzmete narednih dana.
Škorpija
Moguće je da dobijete znak ili poruku koja Vam pokazuje pravac. Strast je naglašena, pa se može odraziti i u odnosima, bilo kroz ljubav, bilo kroz suočavanje. Ljubav može doneti snažna osećanja i otkrivanje istine.
Strelac
Za Vas subota donosi potrebu za slobodom i kretanjem. Možda ćete poželeti da izađete, putujete ili se družite sa osobama koje Vas inspirišu. Osećaj da se širite i rastete prisutan je, pa danas lako dolazite do novih ideja. Ako radite na nekom planu, danas možete dobiti novu motivaciju.
Jarac
Ako budete disciplinovani, osetićete veliko olakšanje i unutrašnju sigurnost. U isto vreme, partner ili porodica traže Vašu pažnju, pa je važno da pronađete balans. Ljubavni život može biti ozbiljniji, ali i dublji – kroz otvoren razgovor.
Vodolija
Ljudi oko Vas mogu prepoznati Vašu originalnost i podržati Vas. Dan je povoljan za rad na kreativnim planovima ili za bavljenje umetnošću i humanitarnim aktivnostima. U ljubavi – neočekivana situacija može doneti osveženje.
Ribe
Subota Vas može učiniti osetljivijim nego inače, pa ćete želeti mir i povlačenje. Intuicija je jaka, pa obratite pažnju na unutrašnje poruke. Idealno je vreme za introspektivan rad, meditaciju ili jednostavno uživanje u tišini.
