Rak

Vaše emocije danas mogu biti intenzivne. Umesto da ih gurate u stranu, poslušajte ih. Razgovor sa bliskom osobom može Vam pomoći da oslobodite unutrašnji pritisak.

Dnevni horoskop za subotu, 18. oktobar

Lav

Danas možete zasijati kroz neku situaciju koja traži hrabrost i autentičnost. Ako ste previše usmereni na reakcije drugih, mogli biste propustiti priliku da izrazite sebe. Osoba u znaku Ovna vam daje veliku podršku u vezi posla.

Devica

Potrebno Vam je malo prostora za sebe. Previše analize može Vas iscrpeti — danas pokušajte da budete više u telu, a manje u glavi. Priroda ili miran prostor mogu Vam prijati.

Vaga

Subota donosi fokus na odnose i ravnotežu. Ako je nešto narušeno, danas imate priliku da kroz miran razgovor vratite balans. Budite sebi na prvom mestu.