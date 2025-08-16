DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 16. AVGUST!

Evo šta su vam pripremile zvezde za danas…

Ovan

U narednom periodu bićete veoma pozitivno iznenađeni reakcijom emotivnog partnera i njegovim planovima za budućnost što uopšte neće biti ono što on radi. Od vas zavisi kako će se razvijati određene stvari koje su veoma emotivne u vezi porodice.

Bik

Čuvajte se duplih prijatelja ili poznanika jer su mogući problemi u komunikaciji sa njima. Moguće da ćete biti u neprilika koje su veoma nestabilne i ne možete da se posvetite svemu onome što ste planirali ili hteli da započnete.

Blizanci

Danas je najbolje da se posvetite svemu onome što je potrebno da se osetite dobro i prihvaćeno, partner je već neko vreme u svom svetu raspoloženja. Nemojte se iznenaditi kada partner pokrene mnogo više nego što očekujete. Ljubav uvek pobedi.

Rak

Tokom dana bićete dobro raspoloženi zahvaljujući vašoj potrebi da dominirate i da donosite dobre odluke u krugu svoje porodice ali i na planu posla. Osoba u znaku Lava vam je velika podrška što se tiče određenih poslovnih aktivnosti.

Lav

Vaša sigurnost je poljuljana zbog drugih ljudi, posebno zbog vaše sujete. Naučite da vodite računa o sebi ali i o drugima da biste pokazali svoju empatiju. Nije sve onako kako izgleda ali vodite računa o sebi i o svojim stavovima.

Devica

Imaćete poteškoće u savladavanju običnih poslovnih zadataka zbog toga što ne želite da pokleknete i želite da idete dalje. U ovom trenutku je najvažnije da odmorite i da naučite da postavljate svoje granice drugim ljudima.

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 16. AVGUST!

Vaga

Čuvajte se naglih poduhvata posebno kada su u pitanju emotivni odnosi i odnosi sa partnerom. Nije sve onako kako izgleda posebno kada su u pitanju ljudi sa kojima poslovno sarađujete i imate potrebu da sve idealizujete. Mogući problemi sa kičmom.

Škorpija

Čuvajte se naglih preokreta u narednih nekoliko dana kada su u pitanju odnosi sa poslovnim aktivnostima. Osoba u znaku Lava nije vam baš blagonaklona po pitanju posla i poslovnih predloga za saradnju. Problemi sa kičmom.

Strelac

U ovom periodu bićete veoma pozitivno iznenađeni samim odnosima sa partnerom. Zvezde vas već neko vreme upozoravaju da ne činite nove korake koji nisu stabilni koje niste isprobali u vezi posla kojim se bavite.

Jarac

Poslovna situacija će biti stabilnija onog momenta kada naučite da svoje ambicije usmerite na pravi način i u pravo vreme. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna prepreka i već neko vreme pokušavate da se obračunavate sa njom. Nemojte gubiti iz vida da sve što činite činite za sebe.

Vodolija

U ovom periodu bićete dobro raspoloženi ali ne zaboravite da već narednih nekoliko dana morate da donesete jako važne odluke u vezi posla i poslovnih aktivnosti. Probajte da do kraja dana naučite da postavljate granice u vezi ljubavi i ljubavnih odnosa.

Ribe

Energija koja je pred vama je veoma značajna, ali je važno da naučite da se zaštitite od negativnih ljudi i priča. Osoba u znaku Vodolije vam daje pogrešne interpretacije onoga što ljudi pričaju o vama, nemojte da verujete svemu što čujete ovih dana.

Zajecaronline.com/HypeTv.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.