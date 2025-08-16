DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 16. AVGUST!
Evo šta su vam pripremile zvezde za danas…
Ovan
U narednom periodu bićete veoma pozitivno iznenađeni reakcijom emotivnog partnera i njegovim planovima za budućnost što uopšte neće biti ono što on radi. Od vas zavisi kako će se razvijati određene stvari koje su veoma emotivne u vezi porodice.
Bik
Čuvajte se duplih prijatelja ili poznanika jer su mogući problemi u komunikaciji sa njima. Moguće da ćete biti u neprilika koje su veoma nestabilne i ne možete da se posvetite svemu onome što ste planirali ili hteli da započnete.
Blizanci
Danas je najbolje da se posvetite svemu onome što je potrebno da se osetite dobro i prihvaćeno, partner je već neko vreme u svom svetu raspoloženja. Nemojte se iznenaditi kada partner pokrene mnogo više nego što očekujete. Ljubav uvek pobedi.
Rak
Tokom dana bićete dobro raspoloženi zahvaljujući vašoj potrebi da dominirate i da donosite dobre odluke u krugu svoje porodice ali i na planu posla. Osoba u znaku Lava vam je velika podrška što se tiče određenih poslovnih aktivnosti.
Lav
Vaša sigurnost je poljuljana zbog drugih ljudi, posebno zbog vaše sujete. Naučite da vodite računa o sebi ali i o drugima da biste pokazali svoju empatiju. Nije sve onako kako izgleda ali vodite računa o sebi i o svojim stavovima.
Devica
Imaćete poteškoće u savladavanju običnih poslovnih zadataka zbog toga što ne želite da pokleknete i želite da idete dalje. U ovom trenutku je najvažnije da odmorite i da naučite da postavljate svoje granice drugim ljudima.
Vaga
Čuvajte se naglih poduhvata posebno kada su u pitanju emotivni odnosi i odnosi sa partnerom. Nije sve onako kako izgleda posebno kada su u pitanju ljudi sa kojima poslovno sarađujete i imate potrebu da sve idealizujete. Mogući problemi sa kičmom.
Škorpija
Čuvajte se naglih preokreta u narednih nekoliko dana kada su u pitanju odnosi sa poslovnim aktivnostima. Osoba u znaku Lava nije vam baš blagonaklona po pitanju posla i poslovnih predloga za saradnju. Problemi sa kičmom.
Strelac
U ovom periodu bićete veoma pozitivno iznenađeni samim odnosima sa partnerom. Zvezde vas već neko vreme upozoravaju da ne činite nove korake koji nisu stabilni koje niste isprobali u vezi posla kojim se bavite.
Jarac
Poslovna situacija će biti stabilnija onog momenta kada naučite da svoje ambicije usmerite na pravi način i u pravo vreme. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna prepreka i već neko vreme pokušavate da se obračunavate sa njom. Nemojte gubiti iz vida da sve što činite činite za sebe.
Vodolija
U ovom periodu bićete dobro raspoloženi ali ne zaboravite da već narednih nekoliko dana morate da donesete jako važne odluke u vezi posla i poslovnih aktivnosti. Probajte da do kraja dana naučite da postavljate granice u vezi ljubavi i ljubavnih odnosa.
Ribe
Energija koja je pred vama je veoma značajna, ali je važno da naučite da se zaštitite od negativnih ljudi i priča. Osoba u znaku Vodolije vam daje pogrešne interpretacije onoga što ljudi pričaju o vama, nemojte da verujete svemu što čujete ovih dana.
