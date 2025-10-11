Dnevni horoskop za subotu, 11. oktobar

Škorpija

Sa roditeljima ili sa članovima porodice ćete imati manje verbalne rasprave i najbolje ćete to rešiti bavljenjem sobom i svojim životom. Čuvajte se drugih ljudi posebno onih koji imaju potrebu da vam laskaju. Partnerska situacija će biti bolja u narednom periodu zbog vašeg truda.

Blizanci

Bićete veoma poslovno angažovani u narednom periodu posebno kada je reč o svemu onome što ima veze sa saradnicima, ali će vam se trud isplatiti. Emotivni odnosi su u drugom planu jer već neko vreme ste prezauzeti sobom i svojim životom.

Rak

Mars u vašem znaku već neko vreme stvara probleme i vama i drugima. Poslovni odnosi su veoma napeti jer ne umete da iskažete svoje mišljenje onako kako treba pa doživljavate često velike neprijatnosti. Probajte da usavršavate sebe i ono što želite da kažete drugima u poslovnom smislu.

Lav

Previše ste tvrdoglavi da biste dozvolili da drugi utiču na vas posebno kada je u pitanju poslovna oblast. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna podrška i već neko vreme uz tu osobu možete mnogo toga da menjate. Mogući problemi sa kičmom.

Devica

Previše ste okrenuti ka drugima i malo vodite računa o onome šta treba vi da uradite i pokrenete a tiče se posla i poslovnih planova. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna prepreka i danima ćete razmišljati o tome kako da ostale stvari završavate u vezi sa poslovnom situacijom sa inostranstvom.

Vaga

Narednih nekoliko dana bićete pod jakim uticajem drugih ljudi posebno kada je u pitanju sve ono što radite i čime se bavite. Osoba u znaku Lava vam je velika podrška kao prijatelj i to najbolje iskoristite u ovom trenutku. Zdravlje je stabilno.

Strelac

Ovo je idealan period da se okrenete sebi i svemu onome što postižete kroz posao i kroz odnos sa drugim ljudima. Osoba u znaku Jarca vam je velika poslovna podrška u narednom periodu zbog poslova koji ćete raditi zajedno. Problemi sa grlom.

Jarac

Do kraja dana vodite računa o tome kako se osećate i kako ste posvećeni svemu tome što vas iritira. Ovo se najviše odnosi na vaše pitanje energije koju imate i kojom se bavite ovih dana. Osobe sa kojima ste okruženi su veoma zadovoljne vašim ljubavnim savetima.

Vodolija

Danas jedan od onih dana kada bi najbolje bilo da odmarate ili da ne razgovarate sa drugima zato što je vaša energija u velikom padu. Probajte da se organizujete što bolje kada su u pitanju odnosi sa ljudima jer od toga vam zavisi poslovna situacija. Zdravlje je odlično.

Ribe

Danas se okrenite svemu onome što ste očekivali unazad nekoliko dana posebno u vezi posla i inostranstva. Osoba u znaku Lava vam daje prostor da budete savršeno organizovani u vezi novčane situacije koju treba da poboljšate. Ljubavna situacija je stabilnija.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

