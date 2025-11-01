Dnevni horoskop za subotu, 1. novembar: Kod Raka emocije uzburkane, Vagi se vraća osoba iz prošlosti, Ribe u ljubavnoj dilemi

Dnevni horoskop za subotu, 1. novembar

Ovan

U svemu što radite važno je da imate svoj osećaj identiteta. Da ne dozvoljavate da drugi ljudi se poigravaju vašim poslovnim uspesima. Osoba u znaku Škorpije predstavlja potencijalnu opasnost kada je u pitanju vaš emotivni život i obratite pažnju na nju ovih dana.

Bik

Vaša poslovna situacija se stabilizuje zahvaljujući svemu onome što ste do sada radili. I odnosima koji ste uspeli da stvorite. Porodični odnosi su stabilniji nego pre ali sve je to zahvaljujući tome što vi intenzivno radite na stabilizaciju to ih odnosa. Zdravlje je odlično.

Blizanci

U narednih nekoliko dana od vas se očekuje mnogo više nego pre. Što se tiče posla i poslovnih angažovanja. Ljubavna priča sa vašim partnerom je veoma intenzivna ovih dana jer će partner imati mnogo toga privatnog što preživljava i prolazi, potrebna mu je vaša svakodnevna podrška.

Rak

Mlad mesec u znaku Škorpije na vas utiče negativno jer će vaše emocije biti veoma uzburkane, dramatične i to vam stvara loše odnose s bliskim ljudima. Nemojte dozvoliti da te emocije prevladavaju kada su u pitanju ljudi sa kojima sarađujete ili sa kojima ste bliski.

Lav

Mars u znaku Raka stvara osećaj emotivne stabilnosti koju osećate već neko vreme i ne možete da se otarasite toga. Budite ponosni na sebe i na sve poslovne aktivnosti koje ste pokrenuli jer je to nešto što će ovih dana da vam se vrati dvostruko. Problemi sa kičmom.

Devica: čvajte sebe u svim odnosima gde morate da dajete mnogo više i nemojte dozvoliti da drugi kontrolišu vaš život i sve ono što vi poslovno pokrećete. Emocije su u drugom planu jer ovaj mlad Mesec u Škorpiji vama ne prija. Vodite računa o glavobolji.

Vaga

Danas ćete biti izuzetno raspoloženi za razgovor i probajte da kroz te razgovore i komunikaciju sa drugim ljudima smirite svoje unutrašnje strasti. Ovo se najviše može odnositi na vaš osećaj da vam se vraća prošlost ili da vam se vraćaju ljudi iz prošlosti.

Škorpija

Bićete upućeni na druge ljude posebno kada su u pitanju poslovne komunikacije. To nije uobičajena vaša osobina, niste navikli da čekate druge ili da se prilagođavate drugima ali je to dobro za vašu poslovnu situaciju. Mogući problemi sa nogama.

Strelac: u ovom periodu za vas je najbitnije da budete smireni i da ne reagujete naglo kada su u pitanju odnosi sa ljudima sa kojima se već poznajete dugo. Roditelji ili potomstvo vas opterećuje svojim problemima a to je nešto što vas najviše izbaci iz koloseka. Više spavajte.

Jarac

Ovo je idealan period da se okrenete svemu onome što ste zapostavili, a tiče se aktivnosti u kojima uživate i gde pronalazite pozitivnu energiju. Probajte da vodite više računa o tome kome dajete novac ili pozajmljujete jer to može biti problem narednih nekoliko dana. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Čuvajte se od raznih opcija da vam neko nešto pozamljuje ili daje jer možda to nećete moći da vratite. Poslovno ste stabilni i možete da nastavite da funkcionišete normalno ovih dana. Privatno se potrudite da ne budete previše pod uticajem raspoloženja drugih ljudi.

Ribe

Vaša poslovna situacija će biti bolja kada shvatite da morate sebe da istaknete u prvi plan, a ne da se drugi „kite vašim perjem“. Ljubavna situacija je nestabilna zbog vaše potrebe da ono što želite čuvate za sebe i ne govorite partneru.

Zajecaronline/Najžena/V.M.

