Dnevni horoskop za nedelju, 5. oktobar: Vodolijama stiže iznenađenje, Rakovi se bave novcem, a ostali?
Ovan
Nedelja Vam donosi priliku da usporite i razmislite o onome što ste do sada postigli. Bićete u dilemi da li da se potpuno prepustite odmoru ili da nastavite da budete aktivni. Savet je da pronađete balans – malo akcije za telo i malo tišine za um. Veče može doneti razgovore koji vas inspirišu.
Bik
Danas će vam prijati da se posvetite porodici, domu i svemu što vam daje osećaj sigurnosti. Ako postoji nešto što već dugo želite da sredite ili promenite u svom prostoru, nedelja je idealna za to. Bićete u prilici da dobijete podršku bliske osobe, a u emotivnim odnosima možete osetiti jaču povezanost.
Blizanci
Vaš um je danas posebno aktivan, pa ćete imati potrebu da razgovarate i delite ideje. Ipak, pripazite da se ne rasipate na previše tema odjednom. Nedelja Vam može doneti vest ili poruku koja će vas iznenaditi. Ako imate priliku, provedite deo dana u prirodi ili u kretanju.
Rak
Danas je naglasak na finansijama i osećaju vrednosti. Možda ćete preispitivati kako koristite svoje resurse i da li vam to donosi osećaj sigurnosti. Emocionalno, možete biti osetljiviji nego inače, pa se potrudite da se ne povlačite u tišinu već da podelite ono što vas muči.
Lav
Osećaćete se snažnije i samouverenije nego prethodnih dana. Nedelja je odlična da budete kreativni, da pokrenete neku ideju ili da se jednostavno posvetite stvarima koje vas ispunjavaju. Bićete primećeni i Vaša energija će privlačiti pažnju. Vodite računa o spavanju.
Devica
Ova nedelja vam donosi priliku za introspekciju i odmor. Možda ćete osećati potrebu da se povučete i budete sami sa sobom, što može biti jako lekovito. Vaše telo vam šalje signale – obratite pažnju na zdravlje i dajte sebi vreme da se oporavite. Emotivno, možete osetiti nostalgiju.
Vaga
Danas ćete biti okrenuti društvu i ljudima koje volite. Biće vam važno da delite lepe trenutke i da sa drugima razmenjujete ideje ili planove. Nedelja vam može doneti poziv ili susret koji će vas oraspoložiti. U ljubavi, dobro je da pokažete zahvalnost i da unesete više nežnosti.
Škorpija
Vaša ambicija i želja da postignete nešto značajno danas će biti naglašeni. Ipak, nedelja je dan kada treba da se setite da život nije samo obaveza i kontrola. Ako imate osećaj unutrašnje tenzije, pokušajte da je oslobodite kroz fizičku aktivnost ili introspektivni rad. Emotivno, možete doći do važnog uvida u odnosima.
Strelac
Nedelja vam donosi potrebu da istražujete, učite ili da razmišljate o budućim planovima. Bićete puni ideja i želje da se oslobodite rutine. Ako imate mogućnost, prijaće Vam boravak na otvorenom ili razgovor sa osobom koja vas inspiriše.
Jarac
Danas ćete osećati potrebu da se bavite unutrašnjim pitanjima i da dublje razmislite o nekim odnosima ili obavezama. Moguća je pojačana emotivna osetljivost, pa se potrudite da ne budete previše strogi ni prema sebi ni prema drugima.
Vodolija
Vaša pažnja će biti usmerena na bliske odnose i partnerstva. Biće važno da postignete balans između svojih potreba i potreba drugih. Nedelja može doneti iznenadnu priliku za druženje, razgovor ili čak za novu saradnju. Ako ste u vezi, ovo je dobar trenutak da sa partnerom podelite planove za budućnost.
Ribe
Danas ćete imati potrebu da se posvetite svom telu i svakodnevnim obavezama. Iako je nedelja, možete osetiti želju da nešto završite ili da sredite prostor oko sebe. Dobro je da uvedete neku rutinu koja će Vam doneti osećaj reda i mira. Emotivno, možete osetiti zahvalnost i nežnost prema samoj sebi.
Zajecaronline/Alo/I.R.
