Dnevni horoskop za nedelju, 19. oktobar

Ovan

Vreme je da zastanete i razmislite o smeru u kojem idete. Nije uvek potrebno biti u pokretu — nekad je tišina najveći pokretač. Podrška stiže od članova porodice.

Bik

Nedelja Vas poziva da provedete vreme sa ljudima i stvarima koje volite. Energija dana podržava toplinu, sigurnost i unutrašnji mir. Vodite računa o mogućim finansijskim problemima.

Blizanci

Mogli biste dobiti zanimljive vesti ili inspiraciju kroz razgovor. Važno je da slušate, ne samo govorite — u tišini se krije ključna poruka. Zdravlje je stabilno.

Rak

Nedelja je pogodna za emocionalno čišćenje i bliskost. Dozvolite sebi da budete ranjivi, jer u tome leži Vaša snaga. Čuvajte se duplih standarda kada je reč o ljudima oko sebe.

Lav

Dan je da stavite sebe u centar — ali iz mesta autentičnosti, a ne potrebe za potvrdom. Ako verujete sebi, i svet će Vas slediti. Zdravlje je odlično.

Devica

Osećaj da sve treba kontrolisati može Vas iscrpeti. Dozvolite sebi da jednostavno budete. Dovoljno je ono što jeste. Potrebno vam je više sna.

Vaga

Dan nosi priliku za unutrašnju harmoniju. Ako budete birali mir umesto rasprave, mogli biste vratiti balans u odnosima koji su Vam važni. Osoba u znaku Ovna vam daje veliku podršku.

Škorpija

Nedelja donosi snažan proces unutrašnjeg oslobađanja. Ako se suočite s onim što Vas muči, otvoriće se prostor za novi početak. Čuvajte se naglih preokreta kada su u pitanju vaše emocije.

Strelac

Energija dana Vas podstiče da verujete u put kojim idete. Sloboda je stanje duha — dozvolite sebi da pratite svoje istinske impulse. Budite okrenuti mnogo više sebi nego drugima.

Jarac

Mogli biste razmišljati o dugoročnim planovima i onome što želite da ostvarite. Nedelja donosi jasnije uvide ako se zaustavite i poslušate sebe. Osoba u znaku Raka vam daje veliku podršku za sve što pokrenete.

Vodolija

Možete imati potrebu za slobodom i distancom od pritisaka. Ako se povežete s ljudima koji Vas inspirišu, Vaša energija će porasti. Čuvajte se raznih tuđih priča.

Ribe

Nedelja je savršena za introspekciju i regeneraciju. Vaša intuicija je izuzetno jaka — poverujte joj, ona Vas vodi tačno tamo gde treba da treba. Budite otvoreni za saradnju sa novim osobama, piše astrološkinja Nena Janković.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

