Dnevni horoskop za 9. oktobar donosi neočekivane obrte: Stiže ono čemu se niste nadali
Dok jednom znaku sve ide u prilog, drugi će se suočiti sa situacijom koju nije mogao da predvidi
Ovan
Ne donosite odluke na brzinu. Jedna informacija može promeniti vaš pogled na situaciju.
Bik
Dan vam donosi priliku da završite nešto što dugo odlažete. Budite uporni.
Blizanci
Neočekivana poruka menja planove. Neko iz vašeg okruženja ima važne informacije za vas.
Rak
Emocije su pojačane. Iskren razgovor može rešiti problem koji vas već neko vreme muči.
Lav
Na poslu vas očekuje zanimljiv obrt. Ne odbijajte priliku samo zato što dolazi iznenada.
Devica
Jedan susret vraća vam uspomene. Moguće je da ćete konačno dobiti odgovor koji ste čekali.
Vaga
Dan donosi prijatno iznenađenje. Osoba od koje to najmanje očekujete može vam ulepšati dan.
Škorpija
Saznaćete nešto što će vas naterati da promenite plan. Sačekajte pravi trenutak za reakciju.
Strelac
Nova prilika dolazi kada je najmanje očekujete. Budite otvoreni za promene.
Jarac
Obaveze su brojne, ali uspevate da držite sve pod kontrolom. Uveče stiže olakšanje.
Vodolija
Jedan razgovor može promeniti odnos sa bliskom osobom. Ne skrivajte ono što zaista mislite.
Ribe
Ljubavna situacija dobija novi pravac. Moguće je poznanstvo koje će vam privući pažnju.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
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