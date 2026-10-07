Dnevni horoskop za 7. oktobar: Jedan znak očekuje veliko iznenađenje, dok drugom ljubav konačno donosi razlog za osmeh

Ovan

Ne žurite sa zaključcima. Jedna informacija koju danas saznate pomoći će vam da sagledate situaciju iz drugog ugla.

Bik

Pred vama je dan važnih odluka. Ono što sada pokrenete moglo bi da donese dobre rezultate u narednom periodu.

Blizanci

Neočekivana poruka menja vaše planove. Neko koga dugo niste čuli mogao bi ponovo da se pojavi.

Rak

Emocije su danas u prvom planu. Iskren razgovor može rešiti nesporazum koji vas već neko vreme opterećuje.

Lav

Na poslu dolazi do zanimljivog obrta. Ne odbijajte novu priliku samo zato što dolazi iznenada.

Devica

Jedan susret vraća vam osmeh. Moguće je da ćete dobiti odgovor na pitanje koje vas dugo muči.

Vaga

Ljubavna situacija postaje sve zanimljivija. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju osobu koja će im odmah privući pažnju.

Škorpija

Saznaćete nešto što će vas iznenaditi. Ne reagujte impulsivno dok ne čujete celu priču.

Strelac

Pred vama je dan pun promena. Jedan neočekivan poziv mogao bi da pokrene događaje koje dugo priželjkujete.

Jarac

Poslovne obaveze zahtevaju koncentraciju. Ne dozvolite da vas tuđi problemi odvuku od vaših ciljeva.

Vodolija

Jedna osoba pokazuje da joj je mnogo više stalo nego što ste mislili. Moguće je prijatno ljubavno iznenađenje.

Ribe

Dan donosi emotivno rasterećenje. Konačno ćete moći da zatvorite jedno poglavlje i krenete dalje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.