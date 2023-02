DNEVNI HOROSKOP ZA 27. FEBRUAR 2023: Škorpiji stiže trošak, Devica puca pod emocijama

POSAO: Zadovoljni ste situacijom. Niste se mnogo pomučili, a ostvarili ste povoljne rezultate. Prati vas sreća.

LJUBAV: Znate šta hoćete, definisali ste to sami sa sobom, a uskoro će to znati i on. Možda i ceo svet sazna za vaše namere.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate.