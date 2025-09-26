Deseti Dani patrijarha Pavla sutra u manastiru Blagoveštenje!

Sutra je Krstovdan! A manifestacija Dani patrijarha Pavla održaće se deseti put u manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji.

U okviru manifestacije održava se i drvorezbrarska kolonija na kojoj se bira najlepše izrezbaren krst. Kolonija je samo povod koji okuplja narod u čast patrijarha Pavla, kako bi se podsetili njega i njegovog jevanđeoskog života.

Ovo je njegov drugi dom jer je on tokom celog svog života, dolazio ovde i po nekoliko puta godišnje. Narod bi se takođe okupljao u manastiru kada bi saznali da je njegova svetost, ali i dok je bio episkop raško-prizrenski, došao u manastir. To je razlog zašto se manifestacija od svog osnivanja održava u ovom manastiru.

„Nama je cilj da se ugledamo na patrijarha Pavla jer je to čovek koji je ceo svoj ovozemaljski život svakodnevno postupao po jevanđelju. Njemu to ne treba, to treba nama. Da iskoristimo preostali deo našeg ovozemaljskog života, da se ugledamo na tog čoveka, da tako postupamo i da nas, kada dođe vreme, Hristos preporuči ocu njegovom da nam otvori vrata carstva nebeskog„, zaključio je organizator manifestacije Milošević.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

