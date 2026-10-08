Deo Lubnice u petak, 9. oktobra bez struje

Usled radova na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, doći će do privremenog isključenja struje.

U petak, 9. oktobra u periodu od 9 i 30 do 14 časova bez električne energije biće deo Lubnice (potes Selolice).

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Tokom prethodnog dana u zaječarskom porodilištu rođena jedna devojčica

Tokom prethodnog dana, odnosno u sredu, 7. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 49 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 22 puta, od toga je 17 intervencija bilo u službi, dok je 5 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 174 školske dece i 103 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 13 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu je rođena jedna devojčica.

Zajecaronline/N.S.

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