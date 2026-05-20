DEO KOTLUJEVCA DANAS BEZ STRUJE!

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, danas 20. maja, u periodu od 09:00 do 12:00 časova, bez električne energije biće Knjaževačka ulica (od broja 18 do broja 20), Bregalnička ulica (od broja 50 do broja 52) i Durmitorska ulica (od broja 1 do broja 20), dok od 09:00 do 13:00 časova, struju neće imati Ulica Stanoja Gačića (od broja 57 do broja 109), Olimpijska ulica i potez Zeleni vrh.

“Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnostini je moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/J.V.

