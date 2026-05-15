Đedović: “Srbija će do kraja 2027. godine imati gasnu interkonekciju do Severne Makedonije i Grčke!

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas u Atini, da će u našoj zemlji ove godine početi radovi na gradnji gasnog interkonektora. I to do Severne Makedonije koji će biti završeni do kraja 2027, preko kojeg ćemo se povezati sa Grčkim gasovodom i dodala da je i Bugarska zainteresovana za proširenje postojeće interkonekcije sa Srbijom do 3,2 milijarde metara kubnih gasa.

“To smo se ovde i dogovorili, nisu bili samo ministri, bili su predstavnici i kompanija, operatera, kako gasnih tako i prenosnih sistema. Veoma je dobro što su pored nas na ministarskom nivou bili i predstavnici kompanija. Razgovarali smo o poboljšanju naših interkonekcija, naše povezanosti, šta je sve ono što planiramo da završimo“, rekla je ministarka medijima.

Objasnila je da je cilj da Srbija i Severna Makedonija izgrade gasni interkonektor do kraja 2027.

“Kod nas se ishoduju lokacijski uslovi, kako za interkonektor, tako i za deo severne gasovodne mreže u Srbiji do Orljana odnosno do Vranja. I u tom smislu, ove godine počinju radovi koji će biti završeni do 2027. Sa druge strane, Grčka će završiti do kraja ove godine. Na njihovoj strani, interkonektor Severne Makedonije i Grčke biće povezan u prvoj polovini 2027, a sa nama do kraja 2027. Pričamo o našem interkonektoru sa Severnom Makedonijom od milijardu i po metara kubnih gasa godišnje”, rekla je Đedović Handanović.

Podsetila je da smo sa Bugarskom već završili interkonekciju od 1,8 milijardi metara kubnih gasa.

“Bugarska strana je zainteresovana i za proširenje do 3,2 milijarde metara kubnih, kada se za to stvore uslovi. Mi smo naglasili da Srbija planira da ulaže u narednim godinama i to je predviđeno planom Srbija 2030 i Srbija 2035. i to 1,2 milijarde evra u gasnu infrastrukturu, u gasni program, jačanje gasovoda kroz našu zemlju, pre svega od Niša, Velike Plane preko Batajnice do Horgoša, ali i na istoku zemlje, jer planiramo da završimo interkonekciju sa Rumunijom i da taj deo zemlje bolje gasifikujemo i taj koridor ojačamo”, rekla je ministarka Đedović Handanović.

Posle Ministarskog sastanka objavljeno je zajedničko saopštenje ministarstava energetike Grčke, Srbije, Severne Makedonije i Bugarske u koje navedeno da su se ministri i predstavnici nadležni za energetiku tih zemalja sastali u Atini kako bi razgovarali o budućnosti regionalne saradnje i povezivanja u oblasti energetike u Jugoistočnoj Evropi.

Zajecaronl,ine/J.V.

