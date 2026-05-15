U subotu cela Srbija igra mini rukomet, MEĐU NJIMA I ZAJEČAR!

Ove subote, 16. maja, gradovi širom Srbije će gotovo identično vreme igrati rukomet na svojim igralištima.

Rukometni klub Zaječar se priključio ovoj organizaciji, pa će zaječarski mališani, na gradskom trgu, moći da dođu i oprobaju svoje veštine, druže se sa svojim vršnjacima i zabavljaju se. Dečake i devojčice očekuju brojni pokloni, muzika, druženje sa prvotimcima rukometnog kluba Zaječar.

U slučaju kiše, događaj će biti premešten u sportskoj hali.

„Pozivamo sve naše sugrađane da dođu i da zajedno prenesemo lepu sliku širom Srbije, da podsetimo da je rukomet zaječarcima urezan duboko u srcu“, poručuju iz Rukometnog kluba.

Ova ideja potekla je od Rukometnog saveza Srbije, u saradnji sa klubovima širom Srbije.

Početak je u 12 sati.

Zajecaronline/J.V.

