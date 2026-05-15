Poznat i datum: Vesna Zmijanac zakazala koncert u Zetri!

Nakon niza koncerata u beogradskoj Areni legendarna pevačica obeležiće 50 godina karijere i koncertom u Sarajevu.
Vesna Zmijanac vraća se pred sarajevsku publiku 19. decembra 2026. godine u Olimpijsku dvoranu Zetra.
Veče ispunjeno emocijama, nostalgijom i bezvremenskim hitovima poput “Jorgovana”, “Nevere moje”, “Svatova” i mnogih drugih pjesama koje su obilježile generacije, očekuje publiku u jednoj od najpoznatijih regionalnih dvorana.
Nakon decenija karijere i bezbroj nezaboravnih nastupa, Vesna ponovo donosi Sarajevo onu prepoznatljivu emociju zbog koje njeni koncerti ostaju upamćeni godinama.
Link za prodaju karata je ovde!
View this post on Instagram
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar