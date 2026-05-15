Danas smena sunca i oblaka!

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. U subotu oblačno sa kišom. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna 21 stepen.

U subotu se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok su posle podne i uveče mogući izraženiji grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina, jakim vetrom i ponegde gradom.

Za nedelju je najavljeno oblačno, hladnije i kišovito vreme uz umeren i jak severozapadni vetar, a veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu.

U ponedeljak pretežno oblačno, u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom. Do kraja sedmice očekuje se promenljivo i nestabilno vreme, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Zajecaronline/J.V.

