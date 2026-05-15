UHAPŠEN NAČELNIK BEOGRADSKE POLICIJE!

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.

U pitanju je načelnik Beogradske policije Veselin Vesko Milić.

V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

Haški Mehanizam odbio je zahtev za puštanje Ratka Mladića na lečenje u Srbiju, otkrio je njegov sin Darko.

Haški Mehanizam odbio je zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

– Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo – rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, obrazloženje Mehanizma je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću negu, a to su doktori koji su ga lečili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar.

„To su doktori koji nisu uspeli da detektuju moždani udar pre nego što je dobio i drugi moždani udar. Taj nivo cinizma je postao neverovatan u Haškom tribunalu“, rekao je Darko Mladić.

Zajecaronline/SbijaDanas/I.R.

