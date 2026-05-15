UHAPŠEN NAČELNIK BEOGRADSKE POLICIJE!
U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.
U pitanju je načelnik Beogradske policije Veselin Vesko Milić.
V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.
Haški Mehanizam odbio je zahtev za puštanje Ratka Mladića na lečenje u Srbiju, otkrio je njegov sin Darko.
UHAPŠEN NAČELNIK BEOGRADSKE POLICIJE!
Haški Mehanizam odbio je zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.
– Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo – rekao je Darko Mladić.
Prema njegovim rečima, obrazloženje Mehanizma je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću negu, a to su doktori koji su ga lečili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar.
„To su doktori koji nisu uspeli da detektuju moždani udar pre nego što je dobio i drugi moždani udar. Taj nivo cinizma je postao neverovatan u Haškom tribunalu“, rekao je Darko Mladić.
Zajecaronline/SbijaDanas/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Dodaj komentar