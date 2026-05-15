Poznati svi finalisti “Pesme Evrovizije”
U drugom polufinalu “Pesme Evrovizije” sinoć je izabrano još 10 zemalja, čime je kompletiran spisak izvođača koji će se takmičiti u finalu 16. maja u Beču.
Nakon očekivanog vatrometa raznolikih i živopisnih nastupa u Viner štathale, glasovima stručnog žirija i televizijskih gledalaca, po načelu 50:50, u finale su prošli Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.
Bugarsku je predstavila pop zvezda Dara sa elektro pop pesmom “Bangaranga”, Ukrajinka Leleka je izvela baladu sa etno trenucima “Ridnym”, Norveška je ponudila dens pop “YA YA YA” u izvođenju Jonasa Lova, dok je iz daleke Australije stigla kantautorka Delta Gudrem sa pesmom “Eclipse”.
Rumuniju je predstavila alte-pop pevačica Aleksandra Kapitanesku sa “Choke Me”, sa Malte je došao Aidan sa pesmom “Bella”, sa Kipra je Antigoni i dens-pop “Jalla”, Albanac Alis je izveo baladu “Nan”, nastupio je i Danac Soren Torpegard Lund sa “For Vi Gar Hjem”, dok je Čeh Danijel Zizka izveo “Crossroads”.
U finale nisu prošli Azerbejdžan, Luksemburg, Jermenija, Švajcarska, domaćin Austrija i Letonija.
Iz prvog polufinala, pored naše “Lavine” sa pesmom “Kraj mene”, u finale “Pesme Evrovizije” plasirali su se predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije i Poljske, kao i etno-pop grupa “Lelek” sa pesmom “Andromeda” iz Hrvatske.
Direktno u finalu 16. maja su predstavnici “Velike petorke” – Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija i Nemačka.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
