ISTORIJSKI SPEKTAKL VESNE ZMIJANAC U ARENI! Vanvremenski hitovi, specijalni gosti i veče koje se pamti zauvek!

Beogradska arena sinoć je bila tesna da primi sve koji su želeli da prisustvuju koncertu Vesne Zmijanac povodom jubileja , 50 godina karijere.

Već satima pre početka oko Arene bile su ogromne gužve, a publika je od prvog izlaska Vesne na scenu pevala svaki stih zajedno sa njom.

Koncert, iza kojeg stoje Saša Mirković i Hype Production, protekao je u atmosferi velikog regionalnog spektakla.

Moćna produkcija, scena, rasveta i kompletna organizacija podigli su čitavo veče na nivo najvećih muzičkih događaja u regionu.

Jedan od trenutaka koji je obeležio veče bio je izlazak Dina Merlina. Dok su prvi taktovi pesme “Kad zamirišu jorgovani” odzvanjali Arenom, do bine je zajedno sa Merlinom stigao i Saša Mirković. To je izazvalo erupciju reakcija među publikom, nakon čega je usledilo horsko pevanje cele dvorane.

Tokom večeri na sceni su se pojavili i Miroslav Ilić i Aca Lukas. Publika je njihove nastupe pozdravila gromoglasnim aplauzima.

Hitovi su se nizali bez prestanka, dok je atmosfera u Areni tokom čitavog koncerta bila na vrhuncu.

Zbog ogromnog broja ljudi medicinske ekipe i obezbeđenje bili su prisutni tokom čitave večeri u okviru redovnih procedura za događaj ovakvog kapaciteta, čime su demantovane pojedine netačne informacije koje su se pojavile tokom koncerta.

Završnicu večeri obeležio je nastup “KUD-a Šiljkan” koji je zatvorio koncert i stavio tačku na spektakl kojim je Vesna Zmijanac još jednom pokazala zbog čega već pet decenija važi za jedno od najvećih imena domaće muzičke scene.

Posle sinoćnjeg spektakla u prepunoj Beogradskoj areni, interesovanje publike za naredne koncerte ne jenjava, pa Vesnu Zmijanac publika očekuje i danas, kao i sutra, kada će serijom koncerata biti nastavljeno obeležavanje velikog jubileja 50 godina uspešne karijere.

