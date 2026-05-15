ISTORIJSKI SPEKTAKL VESNE ZMIJANAC U ARENI! Vanvremenski hitovi, specijalni gosti i veče koje se pamti zauvek!
Beogradska arena sinoć je bila tesna da primi sve koji su želeli da prisustvuju koncertu Vesne Zmijanac povodom jubileja , 50 godina karijere.
Već satima pre početka oko Arene bile su ogromne gužve, a publika je od prvog izlaska Vesne na scenu pevala svaki stih zajedno sa njom.
Koncert, iza kojeg stoje Saša Mirković i Hype Production, protekao je u atmosferi velikog regionalnog spektakla.
View this post on Instagram
Moćna produkcija, scena, rasveta i kompletna organizacija podigli su čitavo veče na nivo najvećih muzičkih događaja u regionu.
Jedan od trenutaka koji je obeležio veče bio je izlazak Dina Merlina. Dok su prvi taktovi pesme “Kad zamirišu jorgovani” odzvanjali Arenom, do bine je zajedno sa Merlinom stigao i Saša Mirković. To je izazvalo erupciju reakcija među publikom, nakon čega je usledilo horsko pevanje cele dvorane.
Tokom večeri na sceni su se pojavili i Miroslav Ilić i Aca Lukas. Publika je njihove nastupe pozdravila gromoglasnim aplauzima.
Hitovi su se nizali bez prestanka, dok je atmosfera u Areni tokom čitavog koncerta bila na vrhuncu.
Zbog ogromnog broja ljudi medicinske ekipe i obezbeđenje bili su prisutni tokom čitave večeri u okviru redovnih procedura za događaj ovakvog kapaciteta, čime su demantovane pojedine netačne informacije koje su se pojavile tokom koncerta.
ISTORIJSKI SPEKTAKL VESNE ZMIJANAC U ARENI!
Završnicu večeri obeležio je nastup “KUD-a Šiljkan” koji je zatvorio koncert i stavio tačku na spektakl kojim je Vesna Zmijanac još jednom pokazala zbog čega već pet decenija važi za jedno od najvećih imena domaće muzičke scene.
View this post on Instagram
Posle sinoćnjeg spektakla u prepunoj Beogradskoj areni, interesovanje publike za naredne koncerte ne jenjava, pa Vesnu Zmijanac publika očekuje i danas, kao i sutra, kada će serijom koncerata biti nastavljeno obeležavanje velikog jubileja 50 godina uspešne karijere.
Zaječaronline/E.B.
ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.
Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.
Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku.
Dodaj komentar