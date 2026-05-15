SOS Dečija sela Srbija: Sigurnost deteta počinje brigom o porodici

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice, 15. maja, humanitarna organizacija SOS Dečija sela Srbija podseća da je porodica najvažniji resurs svakog društva, ali i da joj je potrebna pravovremena, dostupna i kontinuirana podrška.

“U oblasti zaštite dece, najefikasniji i najodgovorniji pristup podrazumeva ulaganje u preventivne mehanizme – kroz razvoj roditeljskih kompetencija i osnaživanje porodica, sa ciljem pravovremenog prepoznavanja i sprečavanja nastanka krize”, navodi se u saoštenju.

Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu iz 2024. godine, 5.338 dece bez roditeljskog staranja koristilo je usluge porodičnog i domskog smeštaja.

Primećen je i trend porasta broja dece u domskom smeštaju, kao i dugotrajno zadržavanje u privremenim oblicima zaštite, i prisutno je nesrazmerno veće ulaganje u smeštaj u odnosu na preventivne usluge.

Pored toga, gotovo svaka peta osoba u Srbiji živi u riziku od siromaštva. Dok su jednoroditeljske porodice među najugroženijima, sa stopom rizika od siromaštva od čak 41,3 odsto, što jasno ukazuje na potrebu za snažnijom i ciljanom podrškom porodicama sa decom, ističe se u saopštenju.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da usluge podrške porodicama još uvek nisu sistemski uređene kroz jasne standarde i stabilno finansiranje, čime se ograničava njihov puni preventivni potencijal.

Izdvajanje dece iz porodice, kako se ukazuje, svakako ne sme biti prvi odgovor sistema, već krajnja mera koja se primenjuje samo kada su iscrpljene sve druge mogućnosti podrške.

U mnogim situacijama koje dovode do izdvajanja dece, roditeljima su nedostajali resursi, znanja ili adekvatna podrška da se izbore sa izazovima kao što su siromaštvo, zdravstveni problemi, porodične krize ili dugotrajna nezaposlenost.

Upravo zato rana i pravovremena intervencija ima presudan značaj, ukazuju iz SOS Dečija sela.

Preventivni programi SOS Dečijih sela Srbija, posebno Program „Jačanje porodice”, potvrđuju da je moguće sprečiti izdvajanje dece. Kada se porodicama obezbedi intenzivna, individualizovana i kontinuirana podrška, navode iz ove organizacije.

Kako dodaju, kroz rad u domu porodice i zajednici, roditelji razvijaju roditeljske i životne veštine, unapređuju odnose i stvaraju bezbedno okruženje za odrastanje dece. A ovakav pristup usmeren je na uzroke rizika, a ne samo na njegove posledice.

Najavljene izmene Porodičnog zakona koje, pored ostalog, uvode eksplicitnu zabranu telesnog kažnjavanja dece u porodičnom okruženju predstavljaju važan iskorak koji bi doveo do promene stavova i ponašanja u društvu ka pozitivnom, nenasilnom vaspitavanju dece.

Brojna istraživanja pokazuju da čak i tzv. „blago“ fizičko kažnjavanje ostavlja posledice: povećava strah i anksioznost kod deteta, narušava samopouzdanje i uči dete da je nasilje prihvatljiv način rešavanja problema.

Kako se naglašava, pozitivno roditeljstvo podrazumeva postavljanje jasnih granica, doslednost, otvorenu komunikaciju i vaspitanje bez straha i sile.

“Međunarodni dan porodice podseća nas da je ulaganje u prevenciju ulaganje u budućnost društva – društva koje prepoznaje da se stabilnost i razvoj grade kroz osnažene porodice i bezbedno detinjstvo svakog deteta”, zaključuje se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

