MUP: Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd

Pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je navedeno, do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je ranije danas da su, u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS, lišili slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd.

Miliću je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem, navedeno ej u saopštenju tužilaštva.

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.

A reč je o načelniku Beogradske policije Veselin Vesko Milić.

