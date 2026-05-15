VLASNIK RESTORANA, KONOBAR, POLICAJCI, SUPRUGA… Pogledajte snimak 8 uhapšenih zbog nestanka Aleksandra Nešovića

Osam osoba uhapšeno je zbog nestanka Aleksandra Nešovića, zvanog Baja. Poslednji put je viđen pre tri večeri, kada se uputio u jedan prestonički restoran

Aleksandar Nešović, zvani Baja, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, nestao je pre tri večeri u Beogradu, nakon što je, kako nezvanično saznajemo, otišao da se nađe s jednim poznanikom!

Policija je u restoranu gde su se navodno našli pronašla dve čaure i tragove krvi, za koje se pretpostavlja da su Nešovićevi, a u obližnjem kontejneru i telefon. U opsežnoj akciji juče je privedeno osam osoba, među koja je i jedna žena, koji se sumnjiče da su povezani sa ovim slučajem, a Više javno tužilaštvo saopštilo je detalje.

– Tužilaštvo je 13. maja 2026. godine u večernjim časovima obavešteno da je J. M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A. N. Prema njenim saznanjima, A. N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026. godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao s prijateljima. Nakon toga, posle 23 časa, A. N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen – navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, u kome se dodaje:

Telefon u kontejneru

– Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon “ajfon”, nepoznatog vlasnika – navelo je Tužilaštvo.

Zbog sumnje da su na neki način povezani sa ovim slučajem, kako je saopštilo Tužilaštvo, uhapšeno je ukupno osam osoba.

– Uhapšeni su S. V. i M. S. zbog umnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Takođe, uhapšen je i N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viden A.N. zbog sumnje da je izvršio krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Takođe, uhapšen je i konobar u istom restoranu – naveli su iz Tužilaštva.

Na spisku uhapšenih našla su se i tri policajca!

– Uhapšena su tri policijska službenika zbog sumnje da su izvršili krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47) – kažu u Tužilaštvu.

Forenzičari na licu mesta

Kako Kurir saznaje, forenzičari NKFC i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su ponovo sinoć ušli u restoran u kom je poslednji put viđen Nešović. Kako saznajemo, istražitelji specijalnom tečnošcu koja se koristi za te svrhe, luminolom, pokušavaju da otkriju da li ima tragova krvi u restoranu.

– Istraga je u toku, prikupljaju se dokazi, sumnja se da je nestali ubijen, ali njegovo telo nije pronađeno – kaže izvor iz istrage i otkriva da forenzicari i tužilac pokušavaju da otkriju da li u restoranu ima tragova koje je neko u međuvremenu pokušao da uništi.