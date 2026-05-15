Do početka Ekspa još godinu dana, radovi teku po planu, počinje prijava volontera

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 sa temom “Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve”, koja će učiniti Beograd svetskom prestonicom inovacija, kulture i sporta, počeće za tačno godinu dana i trajaće do 15. avgusta 2027. godine, a pripreme i radovi na kompleksu Ekspa u Surčinu realizuju se po predviđenoj dinamici.

Takođe danas se pokreće i volonterska platforma za prijavljivanje 20.000 volontera za Ekspo 2027.

Prijavljivanje će se obavljati putem platforme ExpoPlaymakers i biće moguće sve vreme dok bude trajao Ekspo, a volonteri mogu biti osobe koje zaključno sa 15. aprilom 2027. godine imaju 18 godina.

Ekspo volonterski program nudi 48 volonterskih pozicija, a volonteri na ovoj specijalizovanoj izložbi dobijaju jedinstveno međunarodno iskustvo i upoznavanje drugih kultura, nova znanja, veštine, odnosno iskustvo koje će im ostati za čitav život, kao i edukaciju i trening.

Studenti će za volontiranje na Ekspo izložbi, koje se smatra dobrovoljnim radom na projektu od značaja za lokalnu zajednicu, dobiti od jedan do tri ESPB boda, u zavisnosti od broja sati angažovanja.

Očekuje se da će izložba Ekspo 2027 privući više od pet miliona posetilaca iz celog sveta.

Radovi na kompleksu Ekspo 2027. u Surčinu koji se prostire na 25 hektara zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026.

Procenjuje se da će vrednost projekta Ekspa 2027, koji uključuje prateću infrastrukturu, Akvatik centar, rezidencijalni kompleks od 1.500 stanova, prugu Zemun – Aerodrom – Ekspo i novi pristan na Savi, iznositi 1,29 milijardi evra.

Do današnjeg dana učešće na Ekspu 2027 Beograd potvrdile su 134 zemlje i tri međunarodne organizacije i iako je bilo planirano da do kraja 2025. godine dobijemo potvrde učešća od 100 zemalja, taj cilj je ispunjen sedam meseci pre roka.

Ekspo kompleks u Surčinu obuhvata objekte za izložbu “Ekspo” sajam (zone A, B i E), linijsku infrastrukturu, stadion i ekspo stanove. Izvođač radova je “Pauer čajna”, a investitor je Ministarstvo finansija Srbije

Svakoga dana na izgradnji je angažovano ukupno 4.800 radnika u svim smenama i oko 540 raznih mašina.

Ukupna površina zona A, B i E je 290.000 kvadratnih metara bruto.

Građani su izabrali da se maskote zovu Rastko i Milica.

Zajecaronline/J.V.

