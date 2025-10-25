De Minor se plasirao u polufinale ATP turnira!

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je juče u četvrtfinalu pobedio Italijana Matea Beretinija rezultatom 6:1, 7:6 (7:4).

Meč je trajao sat i 45 minuta.

De Minor je sedmi teniser sveta, dok je Beretini 59. na ATP listi.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

