„Dani Zorana Radmilovića” od 16. do 23. oktobra: Počela prodaja kompleta karata Jubilarni 35. Festival ,,Dani Zorana Radmilovića” biće održan od 16. do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske.

S obzirom na to da je pre godinu dana, po nalogu Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u Zaječaru, sala pozorišta zatvorena za gledaoce zbog nedostataka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti igrane na maloj sceni Pozorišta u Centru za kulturu u Kotlujevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru.

U petak 16. oktobra biće izvedena predstava Centra za kulturu iz Tivta, „Prljave ruke“ koju je po tekstu Ž. P. Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković.

Drugog festivalskog dana gostovaće matično Radmilovićevo pozorište „Atelje 212“ sa predstavom „Akademija smeha“, po tekstu Kokija Mitanija, u režiji Milice Kralj.

Nedelja, 18. oktobar je rezervisana za predstavu iz Rusije. Kada će pozorište „Atelje Čehov“ iz Melihova u Moskovskoj oblasti izvesti predstavu „Baš tako i tome slično…“ A. P. Čehova, u režiji Anastasije Sobine i Dmitrija Gluhova.

Sve tri predstave biće odigrane u Zaječaru, na maloj sceni u Kotlujevcu.

„Dani Zorana Radmilovića” od 16. do 23. oktobra: Počela prodaja kompleta karata

U Domu kulture u Knjaževcu, u ponedeljak 19. oktobra biće odigrana predstava Beogradskog dramskog pozorišta „Crno zlato“, koju potpisuju Dejan Dukovski I Oliver Frljić.

Na sceni u Zaječaru 20. oktobra će gostovati izuzetna predstava Kruševačkog pozorišta „Mati“ koji je režirao Marko Torlaković po tekstu Svetlane Slapšak.

Dan kasnije, 21. oktobra, predstava Zvezdara teatra iz Beograda „Profesionalac“, po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića, biće odigrana u Negotinu. 22. oktobra u Boru će biti izvedena jedna od najboljih predstava koju je Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke iznedrilo poslednjih godina- „Martin udio“. Predstavu je po tekstu Sanje Savić Milosavljević režirao Nikola Bundalo.

35. Festival „Dani Zorana Radmilovića“ završava se 23. oktobra na sceni u Zaječaru dodelom nagrada i premijerom našeg pozorišta „Uvek spremne žene“, koju će režirati Tijana Vasić po tekstu Slobodana Obradovića.

Sve predstave počinju u 20 časova.

Prodaja kompleta karata počela je na biletari u zgradi Pozorišta i trajaće do 16. oktobra. Karte se mogu kupiti svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

U subotu i nedelju, 10. i 11. oktobra biletara u Pozorištu neće raditi.

Karte za predstave u u Knjaževcu, Negotinu i Boru, mogu se kupiti i kao pojedinačne na biletarama ova tri grada, jer njihove sale imaju više mesta od zaječarskog Centra za kulturu.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.