“DANI ZORANA RADMILOVIĆA” od 15. do 23. oktobra – evo detalja!

U Zajeačaru se od 15. do 23. oktobra održava festival „Dani Zorana Radmilovića“. Ova manifestacija se organizuje po 34. put u čast velikog pozorišnog glumca Zorana Radmilovića. Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović” objavilo je program festivala.
Kako je predviđeno programom, u sredu, 15. oktobra, od 20:00 sati, biće izvedena predstava „Levo, desno, glumac”.Predstavu potpisuju autora, reditelj i glumac Zijah A. Sokolović, a komad izvodi pozorište „YugoArt“.
Evo i kompletnog programa:
16. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Galerije”
Tekst: Miloš Latinović
Režija: Nebojša Bradić
Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović”, Zaječar
17. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Moje pozorište“
Autor projekta i režija: Boris Liješević
Atelje 212, Beograd
18. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Una”
Po motivima romana „Una“ Mome Kapora
Tekst: Stevan Koprivica
Režija: Dejan Projkovski
Zvezdara Teatar Beograd
19. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Svaka ptica svome jatu”
Tekst: Važdi Muavad
Režija: Dino Mustafić
Beogradsko dramsko pozorište
20. OKTOBAR
20:00, SALA POZORPŠTA
„Majstori, majstori”
Autor: Goran Marković
Režija: Marko Misirača
Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka
21. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Ućutkivanje Sokrata”
Tekst: Hauard Brenton
Režija: Nebojša Bradić
Bitef teatar (koproducent Centar za kulturu Tivat)
22. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Kontra mundum”
Inspirisano autobiografijom „Tajni život Salvadora Dalija”
Koncept i režija: Veljko Mićunović
Centar za kulturu Tivat
23. OKTOBAR
20:00, SALA POZORIŠTA
„Kabare – Sitnice života”
Tekst i režija: Željko Jovanović
Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ Zaječar
