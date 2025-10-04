“DANI ZORANA RADMILOVIĆA” od 15. do 23. oktobra – evo detalja!

U Zajeačaru se od 15. do 23. oktobra održava festival „Dani Zorana Radmilovića“. Ova manifestacija se organizuje po 34. put u čast velikog pozorišnog glumca Zorana Radmilovića. Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović” objavilo je program festivala.

Kako je predviđeno programom, u sredu, 15. oktobra, od 20:00 sati, biće izvedena predstava „Levo, desno, glumac”.Predstavu potpisuju autora, reditelj i glumac Zijah A. Sokolović, a komad izvodi pozorište „YugoArt“.

Evo i kompletnog programa:



16. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Galerije”

Tekst: Miloš Latinović

Režija: Nebojša Bradić

Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović”, Zaječar

17. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Moje pozorište“

Autor projekta i režija: Boris Liješević

Atelje 212, Beograd

18. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Una”

Po motivima romana „Una“ Mome Kapora

Tekst: Stevan Koprivica

Režija: Dejan Projkovski

Zvezdara Teatar Beograd

19. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Svaka ptica svome jatu”

Tekst: Važdi Muavad

Režija: Dino Mustafić

Beogradsko dramsko pozorište

20. OKTOBAR

20:00, SALA POZORPŠTA

„Majstori, majstori”

Autor: Goran Marković

Režija: Marko Misirača

Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka

21. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Ućutkivanje Sokrata”

Tekst: Hauard Brenton

Režija: Nebojša Bradić

Bitef teatar (koproducent Centar za kulturu Tivat)

22. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Kontra mundum”

Inspirisano autobiografijom „Tajni život Salvadora Dalija”

Koncept i režija: Veljko Mićunović

Centar za kulturu Tivat

23. OKTOBAR

20:00, SALA POZORIŠTA

„Kabare – Sitnice života”

Tekst i režija: Željko Jovanović

Narodno pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ Zaječar

