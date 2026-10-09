Danas slavimo Svetog Jovana Bogoslova, praznik vere i praštanja! Ovo su običaji i verovanja!
Srpska pravoslavna crkva i vernici 9. oktobra obeležavaju spomen na Svetog apostola i jevanđelistu Jovana Bogoslova. Njegov praznik podseća na ljubav prema bližnjima, vernost i spremnost da pružimo podršku onima kojima je potrebna.
Sveti Jovan bio je jedan od najbližih Hristovih učenika. Prema Jevanđelju, stajao je kraj krsta uz Bogorodicu, a Isus mu je tada poverio brigu o svojoj majci.
Običaji i verovanja
U narodu se za ovaj praznik vezuju običaji koji se odnose na domaćinstvo i svakodnevne poslove. Prema narodnom verovanju, žene na ovaj dan ne bi trebalo da koriste igle, makaze i pletivo, jer se nekada smatralo da se tako domaćinstvo štiti od štete koju mogu da naprave miševi. U pojedinim krajevima postoji i običaj da se stoka odmara od poslova. Ova verovanja predstavljaju deo narodne tradicije, a ne opšteobavezujuća crkvena pravila.
Sveti Jovan Bogoslov u pravoslavnoj tradiciji posebno se poštuje kao propovednik ljubavi, praštanja i odanosti veri.
Srpska pravoslavna crkva ovog svetitelja proslavlja i 21. maja, kada se obeležava sećanje na čudo koje se, prema predanju, događalo na njegovom grobu.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
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