Danas pretežno sunčano i toplo, od sutra postepena promena vremena

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 °С.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uveče na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuje se naoblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 27° C.

U petak će biti umereno, do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kišom.

Zajecaronline/N.S.

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