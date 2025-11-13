DANAS OBELEŽAVAMO SVETSKI DAN LJUBAZNOSTI! Zastani na trenutak jer mali gest može promeniti svet!

Svetski dan ljubaznosti obeležava se svake godine 13. novembra, a cilj ovog dana je da nas podseti koliko su pažnja, saosećanje i lepa reč važni u svakodnevnom životu.

U vremenu kada svi žurimo, često zaboravimo da upravo male stvari čine veliku razliku, osmeh upućen neznancu, iskreno „hvala“, ustupanje mesta starijoj osobi ili topla poruka podrške. Sve su to sitnice koje mogu nekome ulepšati dan, a nama vratiti osećaj smisla i povezanosti.

Ideja Svetskog dana ljubaznosti jednostavna je, ali moćna, da se svet učini boljim mestom kroz male, ali iskrene geste. Ljubaznost ne košta ništa, a njena vrednost je neprocenjiva.

Zato danas zastanite na trenutak i zapitajte se: „Šta mogu da učinim da nekome izmamim osmeh?“

Jer ljubaznost je zarazna, što je više delimo, to se više vraća.

Zajecaronline/Hypetv/ N.B.

