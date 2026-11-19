Danas nastavak konstitutivne sednice, rasprava o kandidatima za predsednika Skupštine

Poslanici Narodne skupštine Srbije nastaviće danas konstitutivnu sednicu novog, 15. saziva. A na dnevnom redu je izbor predsednika parlamenta. Sednica će biti nastavljena u 10 časova.

Za predsednika Skupštine predložena su dva kandidata. Poslanička grupa “Studentska lista” predložila je za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstitutivna sednica počela je u utorak, kada su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv Skupštine.

Oformljene su dve poslaničke grupe – “Studentska lista” i “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”. Za šefa poslaničke grupe “Studentska lista” izabran je Jovo Bakić, a za šefa poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” izabran je Aleksandar Vučić.

Osim poslanika ove dve poslaničke grupe, u novom sazivu Skupštine je i sedam poslanika izabranih sa lista nacionalnih manjina.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.