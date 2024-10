DANAS JE SVETI LUKA! Zaboravite nervozu, a evo i šta znači ako vidite dugu na nebu

DANAS JE SVETI LUKA!

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju praznik posvećen Svetom apostolu i jevanđelisti Luki. Jevanđelje po Luki je treće jevanđelje u Novom zavetu. Smatra se da je napisano oko 60. godine. Sveti Luka je bio među prvim propovednicima hrišćanstva, savremenik Isusa Hrista i jedan od pisaca četvorojevanđelja. Pravoslavna Crkva smatra da je on osnivač hrišćanskog ikonopisa, pošto je živopisao tri ikone Presvete Bogorodice i ikone Svetih apostola Petra i Pavla.

Rodom je iz Antiohije, a u mladosti je učio grčku filozofiju, medicinu i živopis. Sveti Luka je život okončao u 84. godini, a njegove mošti prenesene su u Carigrad u vreme Konstancija, sina Konstantinovog. Praznik je u narodu poznat kao Lučindan i česta je slava srpskih porodica. Vernici ga slave i kao iscelitelja i zaštitnika pojedinih zanata. U Srbiji ovog dana koncima opasuju torove da vukovi ne dave stoku, uz reči “Ide Luka, evo vuka” ili “Sveti Luka, sneg do kuka”, jer skoro nastupa zima, kada se vukovi približavaju selima. Upokojio se 31. oktobra 1830. godine, a njegove mošti počivaju u Cetinjskom manastiru na Cetinju.

Prema bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ovaj dan nije obeležen kao zavetni, već je kao „crno slovo“. Svrstan je u praznike od značaja za suštinu crkve. U Srbiji se na Svetog Luku koncima opasuju torovi da vukovi ne bi davili stoku. Kaže se: „Ide Luka, eto vuka“ ili „Sveti Luka, sneg do kuka“, jer dolazi zima tokom koje vukovi dolaze do sela. U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan gata kakva će zima ili godina biti. U Crnoj Gori kažu da je duga na nebu pojas Svetog Luke i da, ukoliko je vidite, to znači da sveti Luka moli boga za nas. Danas ne smete da budete preki i nervozni jer je ovaj svetac bio blag i miran i uvek pomagao ljudima.

