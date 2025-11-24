DANAS JE MRATINDAN Uradite ovo kako biste izbegli nesreću u narednoj godini

Izdvajamo Praznik Vesti

24.11.2025.
foto pixabay/ilustracija

Mratindan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 24. novembra po gregorijanskom kalendaru i posvećen je Stefanu Dečanskom, kralju Srbije iz porodice Nemanjića. Ovo je ujedno i početak zimskog perioda godine, pa u narodu postoji izreka “Sveti Mrata, sneg na vrata”.

Ko je bio Stefan Dečanski, a ko Sveti Mrata, kojima je posvećem Mratindan?

Sveti mučenik Stefan Uroš III Nemanjić, poznat kao Stefan Dečanski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Oslepljen, pet godina proveo je kao zatočenik u Carigradu, zadivljujući svojom mudrošću i krotkošću. Kako uči pravoslavlje, kada se navršilo pet godina tamnovanja, javio mu se sveti Nikola i vratio mu vid.

Zato je današnji praznik zavetni dan za sve koji boluju od očnih bolesti. U znah zahvalnosti, sveti Stefan podigao je hram Visoki Dečani.

foto: Pixabay

Pod nejasnim okolnostima, verovatno po naređenju sina, cara Dušana, na ovaj dan 1331. godine, završen je život Stefana Dečanskog, čije mošti počivaju u zadužbini ispod Prokletija kod Peći.

Naš narod ovog sveca proslavlja kao Mratu, po Svetom Martinu, koji se nekada proslavljao na ovaj dan. U skoro svim našim krajevima danas se obeležavaju krsne i zavetne slave.

Sveti Mrata, običaji i verovanja

Prema narodnom verovanju, Sveti Mrata je zaštitnik vukova i 24. novembra ih saziva i određuje koliko ovaca kojem domaćinu smeju da pojedi tokom zime, pa se na Mratindan ovce i stoka ne izvode iz torova i štala.

Na praznik se ništa ne daje iz kuće, ne prede se vuna niti se šta pere, a ne rade ni obućari i krojači.

U nekim krajevima Srbije domaćin preuzima sve kućne poslove na sebe kako bi porodica imala dobru godinu. Ako odbije da to uradi, godina će im biti loša.

