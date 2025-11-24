DANAS JE MRATINDAN Uradite ovo kako biste izbegli nesreću u narednoj godini

Mratindan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 24. novembra po gregorijanskom kalendaru i posvećen je Stefanu Dečanskom, kralju Srbije iz porodice Nemanjića. Ovo je ujedno i početak zimskog perioda godine, pa u narodu postoji izreka “Sveti Mrata, sneg na vrata”.

Ko je bio Stefan Dečanski, a ko Sveti Mrata, kojima je posvećem Mratindan?

Sveti mučenik Stefan Uroš III Nemanjić, poznat kao Stefan Dečanski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Oslepljen, pet godina proveo je kao zatočenik u Carigradu, zadivljujući svojom mudrošću i krotkošću. Kako uči pravoslavlje, kada se navršilo pet godina tamnovanja, javio mu se sveti Nikola i vratio mu vid.

Zato je današnji praznik zavetni dan za sve koji boluju od očnih bolesti. U znah zahvalnosti, sveti Stefan podigao je hram Visoki Dečani.

Pod nejasnim okolnostima, verovatno po naređenju sina, cara Dušana, na ovaj dan 1331. godine, završen je život Stefana Dečanskog, čije mošti počivaju u zadužbini ispod Prokletija kod Peći.

Naš narod ovog sveca proslavlja kao Mratu, po Svetom Martinu, koji se nekada proslavljao na ovaj dan. U skoro svim našim krajevima danas se obeležavaju krsne i zavetne slave.

Sveti Mrata, običaji i verovanja

Prema narodnom verovanju, Sveti Mrata je zaštitnik vukova i 24. novembra ih saziva i određuje koliko ovaca kojem domaćinu smeju da pojedi tokom zime, pa se na Mratindan ovce i stoka ne izvode iz torova i štala.

Na praznik se ništa ne daje iz kuće, ne prede se vuna niti se šta pere, a ne rade ni obućari i krojači.

U nekim krajevima Srbije domaćin preuzima sve kućne poslove na sebe kako bi porodica imala dobru godinu. Ako odbije da to uradi, godina će im biti loša.

