Dačić: Zaklinjem se da dokle god moje srce kuca, kucaće za Srbiju

U Beogradskoj areni održan je centralni predizborni skup koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije, koja na izbore izlazi pod nazivom „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti!“, saopštio je SPS.

U saopštenju se navodi da su se na skupu prisutnima obratili predsednik SPS-a Ivica Dačić i predstavnici ostalih koalicionih partnera, a predstavljeni su programski prioriteti koalicije i kandidati za narodne poslanike, kao i da je „iz Beogradske arene poslata snažna i nedvosmislena poruka: bez SPS-a nema političke stabilnosti u Srbiji“.

„Dobar izborni rezultat Socijalističke partije Srbije garant je mira, stabilnosti i sigurnosti za građane. U vremenima velikih izazova, Srbiji su potrebni odgovornost, politička doslednost i snaga koja čuva nacionalne interese, štiti porodicu i stoji uz običnog čoveka. SPS je faktor stabilnosti, a stabilna Srbija interes je svih njenih građana“, navode socijalisti.

Predsednik SPS-a Ivica Dačić istakao je značaj zajedništva i okupljanja oko politike koja, kako je naveo u predizbornom nastupu, treba da obezbedi sigurnost građanima i sačuva mesto socijalističkih vrednosti u političkom životu Srbije.

„Naša politika je oduvek bila jasna, čvrsta i odlučna. Mi smo partija koja pamti. Mi smo partija koja ne trguje dostojanstvom naroda. Mi nastavljamo da koračamo srpskim korakom. Državni suverenitet i socijalna pravda za običnog čoveka – to je naša politika i mi od toga ne odstupamo“, poručio je Dačić.

Dačić se u svom obraćanju dotakao i predsedničkih izbora ističući da kad se raspišu predsednički izbori i ako on bude kandidat za predsednika Srbije, pobediće sve.

„Zato, ovo nisu samo parlamentarni izbori. Ko hoće da ja budem kandidat za predsednika, treba da glasa za nas i na parlamentarnim izborima, za listu broj dva!“

Naglasio je da nema Srbije bez Kosova i Metohije, te da je on uspeo u tome da se povuče 20 priznanja Kosova i Metohije, a ukoliko pobedi nastaviće upravo sa tom borbom.

Ukazao je i na to da je stabilnost preduslov za sigurnost građana i da politika mora da bude usmerena na konkretne probleme ljudi, njihovih porodica i svakodnevnog života, te je najavio i promenu Zakona o radu.

U svom govoru pred, kako navode socijalisti, više od 20.000 ljudi, Dačić se posebno zahvalio policiji i vojsci.

„Policija je tu da nas deli od haosa. Ja sam na strani policije ne 100 posto, nego 1.000 posto. Želim da im se zahvalim na čuvanju zemlje od haosa. Još 7.000 policajaca treba da primimo u narednoj godini. Napad na policajce je napad na zemlju. Niko ne sme da vas napadne“, poručio je Dačić.

Dačić je u govoru rekao i da je Studentska lista najveća prepreka faktoru stabilnosti. Kako kaže, on je mlađi od 73 kandidata sa te liste, te da njegova lista u proseku ima 46 godina.

Okupljenima su se obratili i koalicioni partneri socijalista: Predsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković, predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Jug Radivojević, dok je predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić bio sprečen da prisustvuje skupu usled zdravstvenih problema, navodi se u saopštenju ove stranke.

Takođe su se kratkom porukom podrške obratili i Petar Đokić, predsednik Socijalističke partije iz Republike Srpske, Darko Banjac, predsednik Narodne partije Srpske i Slobodan Dimitrijević, osnivač Društva srpsko-ruskog prijateljstva kao i Marko Milošević, unuk Slobodana Miloševića.

izvor: Tanjug