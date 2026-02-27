DA LI STE SPREMNI?! PUŠTENA DRUGA ARENA ZA KONCERT VESNE ZMIJANAC! OČEKUJE VAS PRAVI SPEKTAKL, 15.05.2026. GODINE, KUPITE KARTE NA VREME!

Legendarna pevačica Vesna Zmijanac proslaviće svojih 50 godina bogate muzičke karijere spektakularnim koncertima u Beogradskoj Areni.

Nakon ogromnog interesovanja publike Hype produkcija vas obaveštava da je u prodaju pušten i drugi dan koncerta, pa će Vesna svoje hitove zapevati i 14. i 15. maja.

Posetioci će imati priliku da uživaju u najvećim hitovima Vesne Zmijanac, uključujući pesme „Jorgovani“, „Svatovi“, „Kunem ti se životom“, „Nevera moja“, „Sto života“ i „Ovo u grudima“.

DA LI STE SPREMNI?!

Ovo će biti jedinstvena prilika da publika prisustvuje koncertu koji obećava izuzetno muzičko iskustvo, uz vrhunsku produkciju i pažljivo odabrane vizuelne i scenske efekte.

Karte su u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta www.tickets.rs

Organizator koncerta je Hype Entertainment, koji obećava spektakl dostojan zlatnog jubileja pevačice.

KONCERT ACE LUKASA

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.