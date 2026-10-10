Vesna Zmijanac blista u prirodnom izdanju: Nikolija objavila njenu fotografiju iz Milana i raznežila sve emotivnom porukom (FOTO)

Vesna Zmijanac blista u prirodnom izdanju!

Pevačica Nikolija Jovanović otputovala je sa svojom majkom, legendarnom pevačicom Vesnom Zmijanac, u Milano, odakle je podelila i jedan poseban trenutak sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nikolija je na Instagramu objavila fotografiju svoje majke, koja je pozirala ispred čuvene Galerije Vitorio Emanuele II, jedne od najpoznatijih znamenitosti italijanskog grada. Ipak, pažnju nije privukla samo lokacija na kojoj je fotografija nastala već i kratak, ali emotivan opis koji je Nikolija dodala uz objavu.

Naime, uz fotografiju svoje majke napisala je samo: „Mama“ i dodala emodži srca, čime je na jednostavan i nežan način pokazala ljubav prema Vesni.

Vesna Zmijanac u prirodnom izdanju

Posebnu pažnju privukao je i Vesnin izgled. Pevačica je pozirala bez šminke, u opuštenom izdanju, a fotografija je prikazala njenu prirodnu lepotu.

Vesna je godinama jedna od omiljenih ličnosti na domaćoj estradi, a svaki njen novi trenutak koji dospe na društvene mreže izaziva interesovanje publike. Ovoga puta, međutim, u prvom planu nije bila njena muzička karijera, već nežan porodični trenutak koji je podelila njena ćerka.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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