Bivši nemački fudbaler poseduje kolekciju Pokemona vrednu 400.000 evra
Bivši nemački fudbaler i osvajač Svetskog prvenstva, Kristof Kramer, vlasnik je izuzetno vredne kolekcije Pokemon karata, čiju vrednost procenjuje na 400.000 evra, prenosi danas Špigl.
Kramer (36) smatra da njegova kolekcija Pokemon karata ima veliku vrednost.
“Sakupljam Pokemon karte još od 1999. godine, posedujem kompletno prvo izdanje na engleskom jeziku i ne bih se odrekao svoje kolekcije ni za sav novac ovog sveta”, izjavio je Kramer, za kojeg je to strast ali i “prava investicija”, preneo je list.
On je dodao da je čvrsto uveren da pripadnici njegove generacije, kada budu u pedesetim ili šezdesetim godinama, više neće kačiti klasične slike na zidove, već će radije uramljivati Pokemon karte i držati ih iza stakla.
View this post on Instagram
Da je Kramer strastveni kolekcionar Pokemona, likova iz istoimenog serijala video-igara, bilo je jasno još 2021. godine na Instagramu, kada je pozirao sa svojim albumom za sličice.
Pokemon karte već neko vreme doživljavaju pravu euforiju, pri čemu se popularne ili retke karte prodaju za ogromne sume, navodi nemački list.
Američki influenser Logan Pol je u februaru prodao jednu takvu kartu na aukciji za 16,5 miliona dolara.
Zajecaronline/Sport.org/J.V.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar