Bivši nemački fudbaler poseduje kolekciju Pokemona vrednu 400.000 evra

Bivši nemački fudbaler i osvajač Svetskog prvenstva, Kristof Kramer, vlasnik je izuzetno vredne kolekcije Pokemon karata, čiju vrednost procenjuje na 400.000 evra, prenosi danas Špigl.

Kramer (36) smatra da njegova kolekcija Pokemon karata ima veliku vrednost.

“Sakupljam Pokemon karte još od 1999. godine, posedujem kompletno prvo izdanje na engleskom jeziku i ne bih se odrekao svoje kolekcije ni za sav novac ovog sveta”, izjavio je Kramer, za kojeg je to strast ali i “prava investicija”, preneo je list.

On je dodao da je čvrsto uveren da pripadnici njegove generacije, kada budu u pedesetim ili šezdesetim godinama, više neće kačiti klasične slike na zidove, već će radije uramljivati Pokemon karte i držati ih iza stakla.

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Da je Kramer strastveni kolekcionar Pokemona, likova iz istoimenog serijala video-igara, bilo je jasno još 2021. godine na Instagramu, kada je pozirao sa svojim albumom za sličice.

Pokemon karte već neko vreme doživljavaju pravu euforiju, pri čemu se popularne ili retke karte prodaju za ogromne sume, navodi nemački list.

Američki influenser Logan Pol je u februaru prodao jednu takvu kartu na aukciji za 16,5 miliona dolara.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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