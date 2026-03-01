DA LI JE BEOGRAD SPREMAN?! PUŠTENA DRUGA ARENA ZA KONCERT VESNE ZMIJANAC! OČEKUJE VAS PRAVI SPEKTAKL, 15.05.2026. GODINE, KUPITE KARTE NA VREME!

Legendarna pevačica Vesna Zmijanac proslaviće svojih 50 godina bogate muzičke karijere spektakularnim koncertima u Beogradskoj Areni.

Nakon ogromnog interesovanja publike Hype produkcija vas obaveštava da je u prodaju pušten i drugi dan koncerta, pa će Vesna svoje hitove zapevati i 14. i 15. maja.

Posetioci će imati priliku da uživaju u najvećim hitovima Vesne Zmijanac, uključujući pesme „Jorgovani“, „Svatovi“, „Kunem ti se životom“, „Nevera moja“, „Sto života“ i „Ovo u grudima“.

DA LI JE BEOGRAD SPREMAN?!

Ovo će biti jedinstvena prilika da publika prisustvuje koncertu koji obećava izuzetno muzičko iskustvo, uz vrhunsku produkciju i pažljivo odabrane vizuelne i scenske efekte.

Karte su u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta www.tickets.rs

Organizator koncerta je Hype Entertainment, koji obećava spektakl dostojan zlatnog jubileja pevačice.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.