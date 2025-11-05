Comedy show „Dobro sam ispala! Šta mi fali? u sali Muzičke škole u Boru

Autobiografski comedy show „Dobro sam ispala! Šta mi fali?“ biće odigran 13. novembra u sali Muzičke škole sa početkom u 19 časova.

Kroz duhovitu, iskrenu i do suza zabavnu priču, Hristina će podeliti svoje uspomene, dileme i životne lekcije, dajući odgovore na pitanja koja svi bar jednom postavimo sebi:

Šta mi fali? Zašto sam ispala? Kome sam ispala?U koju boju je tata okrečio sobu kad sam se rodila?Kako je me je mama rodila nakon samo tri meseca trudnoće…i mnoge druge.

Broj mesta je ograničen.