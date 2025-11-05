Društvo Izdvajamo Kultura Vesti

Comedy show „Dobro sam ispala! Šta mi fali? u sali Muzičke škole u Boru

05.11.2025.
foto: facebook/Centar za kulturu Bor

Autobiografski comedy show „Dobro sam ispala! Šta mi fali?“ biće odigran 13. novembra u sali Muzičke škole sa početkom u 19 časova.
Kroz duhovitu, iskrenu i do suza zabavnu priču, Hristina će podeliti svoje uspomene, dileme i životne lekcije, dajući odgovore na pitanja koja svi bar jednom postavimo sebi:
Šta mi fali? Zašto sam ispala? Kome sam ispala?U koju boju je tata okrečio sobu kad sam se rodila?Kako je me je mama rodila nakon samo tri meseca trudnoće…i mnoge druge.
Broj mesta je ograničen.
Cena ulaznice: 1000 dinara.
Prodaja ulaznica počinje u četvrtak, 6. novembra na blagajni Ustanove „Centar za kulturu grada Bora“, radnim danima od 8 do 14 časova.
U utorak 11. novembra zbog Dana državnosti je neradan dan.
