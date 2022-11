Četiri viseća mosta za rušenje na teritoriji našeg grada

Po nalogu koji je dao Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, građevinska inspekcija lokalnih samouprava izvršila je popis nelegalnih visećih mostova po kome je utvrđeno da četiri mosta na teritoriji Zaječara treba srušiti.

Prvi most nalazi se iznad reke Crni Timok u blizini Gamzigradske banje nizvodno oko 500 metara. Most nije u upotrebi, drvena poprečna i uzdužna gazna površina su potpuno trule i delimično pale. Most je za rušenje i eventualno izgradnju novog.

Ostala tri mosta načaze se iznad reke Beli Timok u blizini sela Borovac, u zaseoku Zmijanaci Dubrava, kod sela Vratarnica. To su 3 viseća mosta sa čeličnim sajlama i drvenim poprečnim nosačima sa uzdužno položenim daskama za kretanje. Stanje drvenih nosača i dasaka je u vrlom lošem stanju (sve je trulo).

Sva tri mosta je potrebno srušiti radi otklanjanja mogućnosti da neko prelazi njima (potpuno su nebezbedni).