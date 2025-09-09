Cene poljoprivrednih proizvoda u EU porasle 5,6%

Prosečne cene poljoprivrednih proizvoda u Evropskoj uniji porasle su u drugom kvartalu 2025. za 5,6 odsto međugodišnje, objavio je danas Evrostat.

Najviše su porasle cene jaja i to za 27,8 odsto međugodišnje, sledi voće 21,1 odsto i mleko 13,3 odsto, dok su značajno pale cene maslinovog ulja 39,9 odsto i krompira 29,1 odsto.

Kada je reč o troškovima koji nisu povezani sa investicijama, ukupne cene su uvećane za 0,4 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Cene poljoprivrednih proizvoda u EU porasle 5,6%

Najviše su poskupela đubriva i poboljšivači zemljišta 5,6 odsto i veterinarske usluge 3,3 odsto, dok je najizraženiji pad cena zabeležen u kategoriji energija i maziva 5,8 odsto.

Rast cena poljoprivrednih proizvoda zabeležen je u gotovo svim državama EU, izuzev Grčke gde je registrovan blagi pad od 0,1 odsto. Najviše su porasle cene u Letoniji 21,8 odsto, Irskoj 21,1 odsto i Luksemburgu 18,4 odsto.

Najveći rast troškova koji ne spadaju u investicije prijavljen je u Holandiji 6,1 odsto, Mađarskoj 5,6 odsto i Austriji 2,9 odsto, dok su najveći pad imale Kipar i Bugarska – po 3,4 odsto, kao i Rumunija 3,1 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…