Cene poljoprivrednih proizvoda u EU porasle 5,6%

09.09.2025.
Prosečne cene poljoprivrednih proizvoda u Evropskoj uniji porasle su u drugom kvartalu 2025. za 5,6 odsto međugodišnje, objavio je danas Evrostat.

Najviše su porasle cene jaja i to za 27,8 odsto međugodišnje, sledi voće 21,1 odsto i mleko 13,3 odsto, dok su značajno pale cene maslinovog ulja 39,9 odsto i krompira 29,1 odsto.

Kada je reč o troškovima koji nisu povezani sa investicijama, ukupne cene su uvećane za 0,4 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Najviše su poskupela đubriva i poboljšivači zemljišta 5,6 odsto i veterinarske usluge 3,3 odsto, dok je najizraženiji pad cena zabeležen u kategoriji energija i maziva 5,8 odsto.

Rast cena poljoprivrednih proizvoda zabeležen je u gotovo svim državama EU, izuzev Grčke gde je registrovan blagi pad od 0,1 odsto. Najviše su porasle cene u Letoniji 21,8 odsto, Irskoj 21,1 odsto i Luksemburgu 18,4 odsto.

Najveći rast troškova koji ne spadaju u investicije prijavljen je u Holandiji 6,1 odsto, Mađarskoj 5,6 odsto i Austriji 2,9 odsto, dok su najveći pad imale Kipar i Bugarska – po 3,4 odsto, kao i Rumunija 3,1 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

