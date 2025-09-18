CENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA IZNENADILA STRUČNJAKE

Najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji, prodato u poslednjih nekoliko godina, nalazi se u opštini Ruma i dostiglo je neverovatnu cenu od milion evra za parcelu od 5 hektara i 66 ari, pokazuje izveštaj Republičkog geodetskog zavoda.

Iako ova transakcija predstavlja svojevrsni presedan, prosečne cene u Sremu otkrivaju realniju sliku – poljoprivredno zemljište se prodaje za 8.000 pa i više od 10.000 evra po jutru.

Za mnoge ni ovo nije zanemarljiv iznos, ali poljoprivrednici i investitori se suočavaju sa još većim problemom – kvalitetnih parcela zapravo nema dovoljno.

