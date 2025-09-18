CENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA IZNENADILA STRUČNJAKE
CENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA IZNENADILA STRUČNJAKE
Rast cena zemljišta u ovom delu Srbije prati opšti trend skoka vrednosti nekretnina. Potražnja je sve veća dok je ponuda ograničena.
– To se dešava zato što je porast nekretnina trend, jer, ako odu cene stanova, kuća, moraju da odu i cene poljoprivrednog zemljišta, koje na neki način to prate. Cene su više od 10 do 20 procenata – kaže Rade Frajtović, vlasnik agencije za promet nekretnina iz Sremske Mitrovice, prenosi Mitrovica.info.
Cena poljoprivrednog zemljišta raste, ali je od viših cena veći problem što je to ograničeni resurs.
– Najveći problem je što zemlje nema. Uglavnom je urađena tzv. kristalizacija stanja, što znači da su ljudi koji se time ozbiljno bave već pokupovali zemlju, a svi koji su imali manje površine u vlasništvu, stimulisani dobrom cenom, već su je prodali. Uglavnom su to koristili da kupe neke druge nekretnine, stanove. I sve što se pojavi, što ima neku razumniju cenu, sve se brzo proda. Cena je sada od 6 do 8 hiljada evra, po jutru – tvrdi Frajtović.
Iako u Sremu cena poljoprivrednog zemljišta beleži stalni rast – pojedine parcele dostižu i preko 10.000 evra po jutru, dok je prosek oko 8.000, poljoprivrednici se danas suočavaju sa mnogo većim problemima. Velika suša, loši prinosi i niske otkupne cene s jedne strane, te sve veća ulaganja u proizvodnju s druge, čine da i pored vredne zemlje, svakodnevna poljoprivredna praksa donosi više briga nego zarade.
