Tajna iz operacione sale: Evo zašto hirurzi nose zelene i plave uniforme

Iako mnogi pacijenti ne razmišljaju o tome tokom boravka u bolnici, ove boje imaju važnu ulogu u medicini i direktno utiču na rad hirurga tokom operacija.

Koje boje nose hirurzi i zbog čega?

Opšte je poznato da hirurzi najčešće nose zelene ili plave mantile. Međutim, iza ovog izbora ne stoji estetika, već funkcionalnost i bezbednost tokom operacija.

Prema objašnjenjima iz medicinske prakse, ove boje pomažu lekarima da bolje vide detalje tokom zahvata i smanjuju naprezanje očiju.

Zašto ne korsite crvenu?

Jedan od ključnih razloga zašto se ne koriste druge boje, poput crvene, jeste njena sličnost sa bojom krvi. Tokom operacije, kada je prisutna velika količina krvi, crvena uniforma bi otežala uočavanje promena i potencijalno opasnih situacija.

Nasuprot tome, krv na zelenoj ili plavoj podlozi jasno se razlikuje, što omogućava hirurzima bržu reakciju i bolju kontrolu tokom zahvata.

Psihološki efekat

Pored praktičnih razloga, zelena i plava boja imaju i psihološki efekat. Ove boje deluju umirujuće i pomažu u smanjenju stresa, kako kod medicinskog osoblja, tako i kod pacijenata.

Gledanje u zelene tonove može pomoći očima da se odmore, posebno nakon dugotrajnog fokusiranja na crvenu boju tokom operacija.

Tokom operacija, hirurzi su konstantno izloženi crvenoj boji krvi. Prelazak pogleda na zelenu ili plavu površinu pomaže u očuvanju vizuelne oštrine i sprečava zamor očiju. Zbog toga su ove boje postale standard u operacionim salama širom sveta.

Zelene i plave hirurške uniforme nisu modni izbor, već rezultat dugogodišnjeg iskustva i naučnih saznanja.

Zajecaronline/Alo!

