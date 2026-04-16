Period novih ljubavi: Ove znakove očekuju jake emocije i strasti

Ulazak u novu sezonu ne donosi samo promenu vremena, već i promene na emotivnom planu. Dok neki znakovi još pokušavaju da razumeju sopstvena osećanja, drugima se otvaraju nove prilike za ljubav.

Planetarni uticaji sada podstiču romantiku, bliskost i dublje povezivanje, pa će pojedini znakovi posebno osetiti nalet pozitivne energije.

Lav

Lavovi će i dalje privlačiti pažnju gde god se pojave, ali sada to neće biti samo prolazni flertovi. Pred njima je faza u kojoj njihova harizma dobija dublji značaj, a nova poznanstva mogu prerasti u nešto ozbiljno. Ljubav im dolazi spontano, često onda kada je najmanje očekuju.

Rak

Rakovi, poznati po svojoj osećajnosti i potrebi za sigurnošću, konačno dolaze u povoljan period. Nakon faze preispitivanja i unutrašnjih dilema, očekuju ih dani u kojima će se osećati voljeno i ispunjeno. Oni koji su u vezi mogu očekivati stabilniji i nežniji odnos, dok slobodni Rakovi imaju veliku šansu da upoznaju osobu sličnih vrednosti.

Vaga

Vage, koje stalno teže ravnoteži i harmoniji u odnosima, napokon će osetiti ono što su dugo priželjkivale. Ovaj period donosi im jasnoću i sigurnost u sopstvene želje, pa neće pristajati na kompromise koji im ne odgovaraju. Upravo ta odlučnost može ih dovesti do veze kakvu su zamišljale.

Strelac

Strelci ulaze u dinamičan period pun uzbuđenja i novih susreta. Iako im vezivanje nije uvek jača strana, sada bi ih jedna osoba mogla iznenaditi i podstaći na ozbiljniji odnos. Ljubav će im doći prirodno, bez pritiska i očekivanja, ali će biti iskrena i posebna.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!