ČAK ŠTAVIŠE ILI ŠTAVIŠE?

Jezičke dileme su česte, a ako se uzmu u obzir razna nova pravila, čovek više ne zna ni šta da napiše.

Da li se reč „štaviše“ može napisati i na drugačiji način? Često viđamo oblik „čak štaviše“, a mnogi se pitaju šta je tačno pravilno.

ČAK ŠTAVIŠE ILI ŠTAVIŠE? Evo kako se pravilno kaže!

Dovoljno je da koristite samo jednu od ove dve reči. Najčešće se preporučuje jednostavno reći „štaviše“ jer je jasno, elegantno i gramatički ispravno.

Mali trik – ako želite da vaš govor ili tekst zvuči bogato, a da pritom bude tačan, držite se kratkih i preciznih izraza. Manje je zaista više, i u jeziku, i u stilu.

