BRZI I UKUSNI UŠTIPCI

200 g brašna

1 jaje

150 ml jogurta

1 kašika rakije

kesica praška za pecivo

prstohvat soli

Priprema:

U jednoj posudi umutite jaje, pa sipajte jogurt i so. Dodajte rakiju, brašno i prašak za pecivo, pa varjačom dobro promešajte. Kad smesa postane žitka i gušća od one za palačinke, znaćete da ste dobro napravili. Sipajte ulje u tiganj pa zagrejte. Kašikom premazanim hladnim uljem vadite uštipke i stavljajte u tiganj. Nemojte da pečete na najjačoj temperaturi, da ne bi izgorele. Stavljajte ih na papirni ubrus da se ocede od viška ulja. Služite tople uštipke uz prilog po želji.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B

