Izdvajamo Recept Vesti

BRZI I UKUSNI UŠTIPCI

24.08.2025.
foto:Pixabay

BRZI I UKUSNI UŠTIPCI

Potrebno je:

  • 200 g brašna
  • 1 jaje
  • 150 ml jogurta
  • 1 kašika rakije
  • kesica praška za pecivo
  • prstohvat soli

Priprema:

U jednoj posudi umutite jaje, pa sipajte jogurt i so. Dodajte rakiju, brašno i prašak za pecivo, pa varjačom dobro promešajte. Kad smesa postane žitka i gušća od one za palačinke, znaćete da ste dobro napravili. Sipajte ulje u tiganj pa zagrejte. Kašikom premazanim hladnim uljem vadite uštipke i stavljajte u tiganj. Nemojte da pečete na najjačoj temperaturi, da ne bi izgorele. Stavljajte ih na papirni ubrus da se ocede od viška ulja. Služite tople uštipke uz prilog po želji.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar