Brak im ne cveta: Osobe u ova četiri horoskopska znaka najčešće se razvode!

Astrolozi veruju da položaj zvezda može otkriti mnogo o našim ljubavnim navikama i odnosu prema braku. Prema astrološkim analizama, neki horoskopski znakovi češće prolaze kroz razvod, jer im je teško da se prilagode rutini, ograničenju ili emocionalnom pritisku u dugim partnerskim odnosima.

To su ova 4 znaka:

Ribe

Ribe su nežne i romantične, ali njihova emicionalna dubina ponekad postaje prepreka za stabilan brak. Umesto da otvoreno razgovaraju o problemima, Ribe ih često potiskuju. Vremenom, neizrečene emocije prerastaju u napetost, što može dovesti do udaljavanja ili prekida veze. Ribe u braku traže sigurnost, razumevanje i emotivnu povezanost. Ako toga nema, lako gube veru u odnos.

Strelac

Strelčevi su večiti avanturisti koji teško podnose ograničenja. Njihova potreba za nezavisnošću i novim iskustvima često je jača od želje za stabilnošću. Kada idealizovani pogled na partnerstvo nestane, Strelac se lako razočara i okreće novom početku. Za njih, brak može izgledati kao prepreka slobodi. Potrebno im je partnerstvo koje dopušta lični prostor i zajedničku avanturu, u suprotnom, postoji veći rizik od razdvajanja.

Ovan

Ovnovi vole slobodu i nezavisnost, ali im impulsivnost često donosi probleme u partnerskim odnosima. Teško podnose kompromise, a sukobi mogu postati žestoki. Kada se osećaju ograničeno, povlače se ili odlučuju na raskid, odnosno razvod. Brak zahteva strpljenje i prilagođavanje, a Ovnu to ponekad teško pada. Njihova potreba za akcijom i trenutnim zadovoljstvom može dovesti do čestih tenzija i, u nekim slučajevima, do razvoda.

Blizanci

Blizanci su po prirodi radoznali i uvek traže nova iskustva. Njihov um brzo se zasiti rutine, pa brak često doživljavaju kao ograničenje. Kada odnos postane predvidiv, Blizanci traže promenu ili novu avanturu. Da bi veza opstala, partner mora da im pruži mentalnu stimulaciju i dinamiku. Bez toga, lako gube interesovanje i okreću se novim izazovima.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

