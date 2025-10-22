Bogdan Karaičić nije više trener košarkaša Arisa!

Srpski košarkaški stručnjak Bogdan Karaičić nije više trener Arisa, saopštio je danas grčki klub.

U saopštenju se navodi su čelnici Arisa posle sastanka sa srpskim trenerom doneli odluku o raskidu ugovora. Karaičić je preuzeo Aris u julu ove godine.

“Zahvaljujemo se Karaičiću na njegovom doprinosu timu i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere”, saopštio je klub iz Soluna.

Aris je u prva tri kola grčkog šampionata zabeležio tri poraza na tri utakmice, dok u Evrokupu ima skor 2/2.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

